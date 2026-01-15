«Δεν με εμπόδιζε»: Αφαίρεση γιγάντιου όγκου 60 κιλών από 50χρονο

Γιατροί στο Σβερντλόφσκ αφαίρεσαν λιποσάρκωμα βάρους άνω των 60 κιλών από 50χρονο άνδρα που ζούσε με τον όγκο πάνω από 20 χρόνια. Η απαιτητική επέμβαση κράτησε 8 ώρες.

Μια εξαιρετικά σπάνια και απαιτητική χειρουργική επέμβαση πραγματοποίησαν γιατροί στο Σβερντλόφσκ της Ρωσίας, αφαιρώντας από 50χρονο ασθενή έναν γιγάντιο όγκο βάρους άνω των 60 κιλών, ο οποίος είχε αναπτυχθεί σταδιακά επί περισσότερα από 20 χρόνια.

Σύμφωνα με τις περιφερειακές υγειονομικές αρχές, επρόκειτο για περιστατικό χωρίς προηγούμενο τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Ο όγκος –λιποσάρκωμα– είχε καταλάβει σχεδόν ολόκληρη την κοιλιακή κοιλότητα, μετατοπίζοντας ζωτικά όργανα και ασκώντας έντονη πίεση στην κοίλη, στα έντερα και στην ουροδόχο κύστη.

Ο ίδιος ο ασθενής ανέφερε ότι η κοιλιά του άρχισε να αυξάνεται αισθητά από την ηλικία των 33 ετών, χωρίς ωστόσο να αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα στην καθημερινότητά του. «Δεν με εμπόδιζε να εργαστώ», είπε μεταξύ άλλων. Όπως δήλωσε στο επίσημο δελτίο Τύπου του Υπουργείου Υγείας της περιοχής, παρέμενε λειτουργικός και ικανός να εργάζεται κανονικά έως τα 50, όταν η κατάσταση άρχισε να γίνεται πιο δύσκολη. Τότε και ένας προληπτικός ιατρικός έλεγχος αποκάλυψε την έκταση της μάζας.

Οι γιατροί εξήγησαν ότι τα λιποσαρκώματα αναπτύσσονται αργά και συχνά χωρίς εμφανή συμπτώματα, γεγονός που καθιστά τη διάγνωσή τους ιδιαίτερα δύσκολη στα αρχικά στάδια. Συνήθως εντοπίζονται όταν έχουν ήδη προκαλέσει σοβαρή συμπίεση οργάνων.

Η επέμβαση διήρκεσε περίπου οκτώ ώρες και πραγματοποιήθηκε από ομάδα οκτώ εξειδικευμένων γιατρών. Παρά την πολυπλοκότητα του χειρουργείου, η αφαίρεση του όγκου ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ενώ ο ασθενής ανέκτησε σταδιακά την κινητικότητά του.

Οι υγειονομικές αρχές υπογραμμίζουν ότι η έγκαιρη ιατρική παρέμβαση απέτρεψε σοβαρές και δυνητικά απειλητικές για τη ζωή επιπλοκές, σε μια υπόθεση που αναδεικνύει τους κινδύνους των «σιωπηλών» όγκων και τη σημασία των προληπτικών εξετάσεων.

