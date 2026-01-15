Ζούσε 20 χρόνια με όγκο που έφτασε τα 60 κιλά: «Δεν με εμπόδιζε να δουλεύω»

Έζησε πάνω από 20 χρόνια με έναν τεράστιο όγκο στην κοιλιά του και τον αφαίρεσαν μετά από οκτώ ώρες χειρουργείου, σε μια σπάνια ιατρική περίπτωση.

Ένα ιατρικό περιστατικό που μοιάζει σχεδόν απίστευτο καταγράφηκε στη Ρωσία, όπου γιατροί αφαίρεσαν από έναν άνδρα 50 ετών έναν όγκο που ζύγιζε περισσότερα από 60 κιλά. Ο ασθενής ζούσε με τη μάζα για πάνω από δύο δεκαετίες, χωρίς να τον εμποδίζει ουσιαστικά στην καθημερινότητά του.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε στο Σβερντλόφσκ και χαρακτηρίστηκε από τις τοπικές υγειονομικές αρχές ως εξαιρετικά σπάνια. Όπως ανέφεραν οι γιατροί, δεν είχαν αντιμετωπίσει παρόμοιο περιστατικό τα τελευταία 30 χρόνια.

«Δεν με ενοχλούσε να δουλεύω»

Ο ίδιος ο ασθενής περιέγραψε ότι η κοιλιά του άρχισε να μεγαλώνει όταν ήταν περίπου 33 ετών, χωρίς όμως να του προκαλεί πόνο ή να τον εμποδίζει να εργάζεται. «Έτρεχα, είχα δυνάμεις, δεν μου δημιουργούσε πρόβλημα. Μετά τα 50 άρχισαν οι δυσκολίες», φέρεται να δήλωσε, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας της περιοχής.

Η κατάσταση άλλαξε όταν ένας ιατρικός έλεγχος αποκάλυψε ότι η τεράστια μάζα καταλάμβανε σχεδόν ολόκληρη την κοιλιακή κοιλότητα. Ο όγκος πίεζε την κάτω κοίλη φλέβα και είχε μετατοπίσει έντερα, ουροδόχο κύστη και άλλα ζωτικά όργανα, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο για τη ζωή του.

Ένας «σιωπηλός» και επικίνδυνος όγκος

Οι γιατροί εξήγησαν ότι επρόκειτο για λιποσάρκωμα, έναν όγκο που αναπτύσσεται στον λιπώδη ιστό και χαρακτηρίζεται από αργή, ύπουλη εξέλιξη. Σε πολλές περιπτώσεις μεγαλώνει για χρόνια χωρίς εμφανή συμπτώματα, γεγονός που καθυστερεί τη διάγνωση.

Αυτός είναι και ο λόγος που τέτοιου τύπου όγκοι συχνά εντοπίζονται μόνο όταν έχουν ήδη φτάσει σε επικίνδυνα μεγέθη ή αρχίζουν να πιέζουν ζωτικά όργανα.

Μια επέμβαση υψηλού ρίσκου

Η χειρουργική επέμβαση διήρκεσε περίπου 8 ώρες και πραγματοποιήθηκε από ομάδα οκτώ ειδικών. Η αφαίρεση του όγκου απαιτούσε ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να προστατευθούν τα όργανα που είχαν μετακινηθεί από τη φυσιολογική τους θέση.

Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές, η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ο ασθενής αναρρώνει, έχοντας ανακτήσει τη κινητικότητά του και σημαντικό μέρος της ποιότητας ζωής του.

