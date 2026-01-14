Βίντεο εστιατορίου στο TikTok «έκαψε» άπιστο Ιταλό; Τον είδε η σύζυγος και κατέθεσε αγωγή

Ένα διαφημιστικό βίντεο στο TikTok αποκάλυψε άθελά του εξωσυζυγική σχέση 42χρονου Ιταλού, οδηγώντας στη διάλυση του γάμου του και σε αγωγή κατά του εστιατορίου.

Ένας άνδρας από τη Σικελία κατέθεσε αγωγή εναντίον εστιατορίου, αφού εμφανίστηκε χωρίς τη συγκατάθεσή του, σε προωθητικό βίντεο στο TikTok. Η υπόθεση, ωστόσο, αποδείχθηκε πολύ πιο σοβαρή απ' ό,τι αρχικά φαινόταν.

Το συγκεκριμένο βίντεο το είδε η σύζυγός του και αποτέλεσε την απόδειξη της απιστίας του, γεγονός που οδήγησε στη διάλυση του γάμου τους.

Το επίμαχο βίντεο και η αγωγή κατά του εστιατορίου

Δεν είναι σαφές αν η σύζυγος έπεσε τυχαία πάνω στο διαφημιστικό βίντεο του εστιατορίου ή αν κάποιος αναγνώρισε τον άνδρα και της το έστειλε. Το βέβαιο είναι ότι τον είδε να δειπνεί με άλλη γυναίκα, την ώρα που εκείνος της είχε πει πως βρισκόταν σε επαγγελματικό δείπνο με συναδέλφους. Ταπεινωμένη από τη δημόσια έκθεση της απιστίας του, η γυναίκα αποφάσισε να βάλει τέλος στον γάμο και να τον διώξει από το σπίτι.

Όταν ο 42χρονος συνειδητοποίησε ότι η σύζυγός του ανακάλυψε την εξωσυζυγική του σχέση μέσω TikTok, προχώρησε σε νομικές ενέργειες κατά των ιδιοκτητών του εστιατορίου, κάνοντας λόγο για παραβίαση του δικαιώματός του στην ιδιωτική ζωή. Τον άνδρα εκπροσωπεί η Codacons, γνωστή ιταλική ένωση προστασίας καταναλωτών, η οποία υποστηρίζει ότι το εστιατόριο ενήργησε παράνομα.

«Είναι απαράδεκτο ένα εστιατόριο να βιντεοσκοπεί πελάτες χωρίς σαφή συγκατάθεση και στη συνέχεια να δημοσιεύει το υλικό, εκθέτοντας ανθρώπους σε απρόβλεπτες συνέπειες», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Codacons, Φραντσέσκο Ταναζί.

Όπως τόνισε, σε περιπτώσεις όπως αυτή, η δημοσίευση ενός βίντεο μπορεί να έχει εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή ενός ανθρώπου. Η Codacons διεκδικεί αποζημίωση για λογαριασμό του πελάτη της, ενώ εξετάζει το ενδεχόμενο προσφυγής και στην ιταλική Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

