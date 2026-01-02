Το μεγαλύτερο υπόγειο σιδηροδρομικό τούνελ στον κόσμο: Το megaproject που θα διαπεράσει τις Άλπεις (vid)

Η Ευρώπη προχωρά στην κατασκευή του Τούνελ Μπρένερ, ενός γιγαντιαίου υπόγειου σιδηροδρομικού έργου που θα ενώσει Ιταλία και Αυστρία και φιλοδοξεί να γίνει το μεγαλύτερο στον κόσμο.

Η Ευρώπη θέλει να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στις υπόγειες σιδηροδρομικές μεταφορές με το Τούνελ Μπρένερ (Brenner Base Tunnel – BBT), που θα συνδέει το νότιο Τιρόλο της Ιταλίας με το Τιρόλο της Αυστρίας.

Πρόκειται για μια διαδρομή ζωτικής σημασίας, καθώς η περιοχή αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα μεταφορών λόγω των στενών και δύσβατων ορεινών περασμάτων.

Πως θα γίνει το μεγαλύτερο τούνελ στον κόσμο: Η διαδρομή που θα χαράξει

Το νέο τούνελ θα ξεπεράσει σε μέγεθος ιστορικά ευρωπαϊκά έργα, όπως το Τούνελ της Μάγχης (50 χλμ.), που συνδέει τη Γαλλία με το Ηνωμένο Βασίλειο και το μεγαλύτερο υπόγειο τούνελ της Ευρώπης, που είναι το Σαν Γκοτάρντο στην Ελβετία, με μήκος 57,04 χιλιόμετρα.

Ωστόσο, το Τούνελ Μπρένερ θα φτάσει τα 55 χιλιόμετρα και σε συνδυασμό με το τούνελ Ιντάλ και την περιφερειακή του Ίνσμπρουκ θα αγγίξει συνολικά τα 64 χιλιόμετρα, καθιστώντας το το μεγαλύτερο στον κόσμο.

Η σήραγγα θα ξεκινά από το Ίνσμπρουκ στην Αυστρία και θα καταλήγει στη Φορτέτσα της Ιταλίας. Η κατασκευή του έργου ξεκίνησε το 2008, ενώ οι κύριες εκσκαφές άρχισαν το 2015.

Το έργο χρηματοδοτείται κυρίως από την Αυστρία και την Ιταλία, με σημαντική συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία το χαρακτηρίζει κομβικό για την οικονομία της ηπείρου.

Αρχικά, το έργο επρόκειτο να ολοκληρωθεί το 2022. Στη συνέχεια, το χρονοδιάγραμμα μετατέθηκε για το 2028 και πλέον ως ρεαλιστικός στόχος έχει τεθεί το 2032. Οι τεράστιες μηχανές διάνοιξης αναμένεται να εντατικοποιήσουν το έργο τους στις αρχές του 2026.

Οι Άλπεις «καταστρέφονται»: Τι θα προσφέρει όμως το νέο τούνελ;

Για την κατασκευή του τούνελ θα αφαιρεθούν περίπου 21 εκατομμύρια κυβικά μέτρα βράχου από τις Άλπεις. Το υλικό αυτό θα επαναχρησιμοποιηθεί για την κατασκευή σκυροδέματος, τα δάπεδα της σήραγγας και την αποκατάσταση άλλων περιοχών.

Σύμφωνα με τους κατασκευαστές, το νέο τούνελ θα επιτρέπει πιο ευθείες διαδρομές με μικρότερες κλίσεις και σημαντικά υψηλότερες ταχύτητες. Αυτό θα μειώσει δραστικά τον χρόνο μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων, σε έναν άξονα που σήμερα θεωρείται εξαιρετικά προβληματικός.

Τέλος στο «μποτιλιάρισμα» Μονάχου – Βερόνας

Η διασυνοριακή σύνδεση Μονάχου-Βερόνας αποτελεί εδώ και χρόνια «στενωπό» για τις ευρωπαϊκές μεταφορές. Με τη λειτουργία του Τούνελ Μπρένερ, η ΕΕ φιλοδοξεί να εξαλείψει αυτό το κρίσιμο σημείο συμφόρησης. Παράλληλα, το έργο θα συνδεθεί με το μελλοντικό τούνελ του Fehmarn στη Βαλτική, εξαλείφοντας ακόμη ένα μεγάλο εμπόδιο στη ροή των σιδηροδρομικών μεταφορών.

Ο τελικός στόχος: Υπόγειος άξονας Σκανδιναβίας- -Μεσόγειου

Ο τελικός ευρωπαϊκός στόχος είναι η δημιουργία μιας συνεχούς υπόγειας σιδηροδρομικής σύνδεσης από τη Σκανδιναβία έως τη Μεσόγειο. Η διαδρομή θα ξεκινά από τη Μάλτα, θα περνά από Ιταλία, Αυστρία και Γερμανία και θα καταλήγει σε Δανία, Σουηδία και Φινλανδία, με τελικό προορισμό το Ελσίνκι.

Πρόκειται για έναν άξονα άνω των 4.000 χιλιομέτρων, που θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη υπόγεια σιδηροδρομική υποδομή στον κόσμο.

