Ο πλουσιότερος βασιλιάς του κόσμου: Διαθέτει 17.000 σπίτια, 38 ιδιωτικά τζετ, 300 αυτοκίνητα και 52 πολυτελή σκάφη

Ο πλουσιότερος βασιλιάς του κόσμου συνδυάζει μια κληρονομιά αξίας 43 δισεκατομμυρίων με απίστευτη υπερβολή και επιχειρηματική ικανότητα.

Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πιο υπερβολικό άνθρωπο από τον βασιλιά της Ταϊλάνδης, Ράμα Χ. Στα περιουσιακά του στοιχεία περιλαμβάνονται 17.000 κατοικίες, μια συλλογή από 38 ιδιωτικά τζετ, πάνω από 300 πολυτελή αυτοκίνητα. Και σαν να μην έφτανε αυτό, 52 χρυσά σκάφη που χρησιμοποιούνται σε παραδοσιακές τελετές.

Γνωστός επίσημα ως Ράμα Χ, ο Μαχά Βατζιραλονκόρν ανέβηκε στον θρόνο το 2016, μετά τον θάνατο του πατέρα του, βασιλιά Μπουμιμπόλ Αδουλιάτζ. Το στέμμα που παρέλαβε συνοδευόταν από μια κληρονομιά αξίας 43 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ποσό που τον κατέστησε αμέσως τον πλουσιότερο βασιλιά του κόσμου.

Μετρ των επιχειρήσεων

Ωστόσο, δεν προέρχεται όλος ο πλούτος του από το επώνυμο. Αν και η κληρονομιά ήταν τεράστια, ο Ράμα Χ κατάφερε να παίξει σωστά τα χαρτιά του και να αποδειχθεί ένας ικανότατος επενδυτής σε στρατηγικούς τομείς της ταϊλανδέζικης οικονομίας.

Οι 17.000 ιδιοκτησίες στη Μπανγκόκ αποφέρουν σημαντικά έσοδα μέσω ενοικίων, καθιστώντας τις μια σταθερή πηγή χρημάτων. Επιπλέον, ο Ράμα Χ έχει εμπλακεί στην ανάπτυξη υψηλού επιπέδου ακινήτων σε βασικές περιοχές της πόλης, γεγονός που έχει αυξήσει εκθετικά την περιουσία του.

Ο μονάρχης κατέχει επίσης μετοχές σε πολύ επιδραστικές ταϊλανδέζικες εταιρείες, κυρίως σε τομείς όπως οι τηλεπικοινωνίες και η ενέργεια. Μια περιουσία που συνδυάζει κληρονομιά και εξαιρετικό επιχειρηματικό ένστικτο.

Ποιός είναι πραγματικά ο Ράμα Χ

Από τη γέννησή του, ο Μαχά Βατζιραλονκόρν έχει λάβει εντατική προετοιμασία για τον ρόλο του. Σπούδασε σε στρατιωτικές ακαδημίες στην Αυστραλία και στο Ηνωμένο Βασίλειο και εκπαιδεύτηκε ως πιλότος τόσο σε αεροπλάνα τζετ όσο και σε ελικόπτερα. Στα νεανικά του χρόνια συμμετείχε σε στρατιωτικές αποστολές κατά της ανταρσίας με τον Βασιλικό Στρατό της Ταϊλάνδης.

Μοναχοπαίδι του βασιλιά Μπουμιμπόλ και της βασίλισσας Σιρίκιτ, δείχνει εδώ και δεκαετίες μια συγκεκριμένη αφοσίωση στη χώρα του, χωρίς ωστόσο να λείπουν οι αντιπαραθέσεις. Από τη δεκαετία του ’70, δηλαδή λίγο πάνω από τα είκοσι του χρόνια, είχε εμπλακεί σε στρατιωτικές επιχειρήσεις εντός της χώρας. Χωρίς αμφιβολία, ο Ράμα Χ αποτελεί σαφή αντανάκλαση της διπλής φύσης της χώρας του, μιας Ταϊλάνδης παγιδευμένης ανάμεσα στην παράδοση και την απόλυτη πολυτέλεια.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ