Έχασε 60 κιλά χωρίς ενέσεις αδυνατίσματος: Η «φυσική» μέθοδος που κράτησε το βάρος μακριά!

Καθώς όλο και περισσότεροι στρέφονται σε ενέσεις απώλειας βάρους, ένας ειδικός διατροφής αποκαλύπτει πώς έχασε 60 κιλά με φυσικό τρόπο και διατήρησε το αποτέλεσμα μακροπρόθεσμα.

Οι ημέρες όπου κάποιος μπορούσε να χάσει πολύ βάρος «φυσικά» μοιάζουν να ανήκουν στο παρελθόν, με εκατομμύρια ανθρώπους να καταφεύγουν σε ενέσεις αδυνατίσματος για να απαλλαγούν από τα περιττά κιλά.

Τα φάρμακα αυτά μιμούνται ορμόνες που δημιουργούν αίσθημα κορεσμού, μειώνοντας την όρεξη, και έχουν βοηθήσει πολλούς ανθρώπους που δυσκολεύονταν να ελέγξουν τη διατροφή τους.

Ωστόσο, ένας αυξανόμενος αριθμός μελετών δείχνει ότι οι περισσότεροι ξαναπαίρνουν μεγάλο μέρος του αρχικού τους βάρους μόλις διακόψουν τη χρήση αυτών των φαρμάκων, τα οποία αρχικά είχαν αναπτυχθεί για τη θεραπεία του διαβήτη.

Η προσωπική ιστορία ενός διατροφολόγου: Ποιο είναι το βασικό μυστικό;

Διατροφολόγος που στο παρελθόν πάλευε με το βάρος του και κατάφερε να χάσει εντυπωσιακά περίπου 60 κιλά, μοιράστηκε τη μία απλή αλλά αποτελεσματική μέθοδο με την οποία μείωσε δραστικά το σωματικό του λίπος, με απολύτως φυσικό τρόπο.

Μέσα από ανάρτησή του στο Reddit, περιέγραψε τη μεταμόρφωσή του και εξήγησε πώς μπορεί κάποιος να χάσει βάρος χωρίς φάρμακα, τονίζοντας ότι πολλοί κάνουν λάθη και απογοητεύονται, εγκαταλείποντας εντελώς την προσπάθεια.

«Ξεκίνησα το "ταξίδι" μου στα 27. Ζύγιζα περίπου 180 κιλά και είχα κουραστεί να είμαι ανθυγιεινός και να μισώ την εικόνα μου. Μερικά χρόνια αργότερα, είμαι πιστοποιημένος ειδικός διαχείρισης βάρους και βοηθώ ανθρώπους να αδυνατίσουν φυσικά».

Η μέθοδός του είναι απλή και επιστημονικά τεκμηριωμένη, αλλά δύσκολη στην εφαρμογή. Κάθε μέρα κατανάλωνε λιγότερες θερμίδες από όσες έκαιγε το σώμα του: «Αν δεν βρίσκεσαι σε θερμιδικό έλλειμμα, δεν πρόκειται να χάσεις βάρος. Η κατανόηση του πώς λειτουργεί αυτό με υγιή τρόπο είναι καθοριστική», τόνισε.

Όπως εξηγεί, το θερμιδικό έλλειμμα από μόνο του δεν αρκεί. Αν, για παράδειγμα, κάποιος κάψει 3.000 θερμίδες τρέχοντας μαραθώνιο, μπορεί θεωρητικά να φάει σχεδόν τα πάντα και να παραμείνει σε έλλειμμα. Ωστόσο, η επιλογή υγιεινών τροφών και η απομάκρυνση των ανθυγιεινών επιλογών από το σπίτι είναι καθοριστική για να αποφευχθεί ο πειρασμός.

Ο ρόλος της διατροφής στην καθημερινότητα: Άσκηση και μυϊκή ενδυνάμωση

Ο ειδικός τονίζει ότι ο συνδυασμός σωστής άσκησης και θερμιδικού ελλείμματος είναι το «κλειδί» για σταθερή απώλεια βάρους: «Η προπόνηση με βάρη είναι εξαιρετική για την ανάπτυξη μυών και την καύση λίπους. Τα βάρη και το cardio λειτουργούν συμπληρωματικά. Ιδανικά, πρώτα βάρη και μετά αερόβια άσκηση», ανέφερε απαντώντας σε χρήστη του Reddit. Χωρίς τη σωστή άσκηση, η απώλεια λίπους μπορεί να συνοδεύεται από αδυναμία και μειωμένη ενέργεια, δυσκολεύοντας τη διατήρηση του νέου σώματος.

Όσον αφορά τη μείωση των θερμίδων, παραδέχεται ότι ο μόνος τρόπος είναι η πλήρης απομάκρυνση του junk food από το σπίτι και τη διατροφή, υπέρ πιο υγιεινών επιλογών. Τα σπιτικά, θρεπτικά γεύματα όχι μόνο έχουν λιγότερες θερμίδες, αλλά βοηθούν και στο σπάσιμο της ψυχολογικής εξάρτησης από το ανθυγιεινό φαγητό.

