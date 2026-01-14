Γιώργος Λιάγκας για την υγεία του: «Τραβάω ένα μεγάλο ζόρι, αν δεν βρω λύση, δεν με βλέπω καλά»

Τι δήλωσε ο Γιώργος Λιάγκας on air για την κατάσταση της υγεία του μετά από τον τραυματισμό που είχε στο σπίτι του.

Σε μια σπάνια εξομολόγηση για την υγεία του προχώρησε σήμερα (14/1) ο Γιώργος Λιάγκας στον αέρα της εκπομπής του.

Συγκεκριμένα, δήλωσε κατά τη διάρκεια του «Πρωινού» στον ANT1: «Η ζημιά του χτυπήματος μέρα με τη μέρα γίνεται καλύτερα. Επειδή, όμως, εγώ έχω μια στραβή σπονδυλική στήλη με μια έντονη σκολίωση από μικρός, όλο αυτό το πράγματα, το χτύπημα του δημιούργησε μεγαλύτερο πρόβλημα…

