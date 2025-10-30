Ανακαλύφθηκε ο πιο αρχαίος πάγος στην Ανταρκτική: Χρονολογείται 6 εκατ. χρόνια πριν (vid)

Επιστήμονες εντόπισαν τον αρχαιότερο πάγο της Γης, ηλικίας 6 εκατομμυρίων ετών, με παγιδευμένες φυσαλίδες αέρα που αποκαλύπτουν στοιχεία για την ατμόσφαιρα και το κλίμα του μακρινού παρελθόντος.

Περίπου 6 εκατομμύρια χρόνια πριν, μικροσκοπικές φυσαλίδες αέρα παγιδεύτηκαν μέσα σε στρώματα πάγου στην Ανατολική Ανταρκτική και από τότε παραμένουν ανέπαφες, σαν φυσική χρονοκάψουλα που διατηρεί την ατμόσφαιρα της αρχαίας Γης.

Διεθνής ομάδα ερευνητών ανέλυσε δείγματα πάγου που συλλέχθηκαν από την περιοχή Allan Hills, αποκαλύπτοντας ότι πρόκειται για τους αρχαιότερους άμεσα χρονολογημένους πάγους που έχουν βρεθεί ποτέ στον πλανήτη.

Οι πάγοι «μιλούν» για το παρελθόν

Οι πυρήνες πάγου δεν είναι απλώς παγωμένο νερό, αλλά περιέχουν παγιδευμένες φυσαλίδες «αρχαίου» αέρα, οι οποίες αποτελούν στιγμιότυπα της ατμόσφαιρας όπως ήταν πριν εκατομμύρια χρόνια.

«Οι πυρήνες πάγου λειτουργούν σαν μηχανές του χρόνου που μας επιτρέπουν να "δούμε" πώς ήταν η Γη στο παρελθόν», εξήγησε η Sarah Shackleton από το Woods Hole Oceanographic Institution, για να συνεχίσει: «Οι πυρήνες του Allan Hills μας μεταφέρουν πιο πίσω στον χρόνο απ’ ό,τι φανταζόμασταν ποτέ δυνατό».

Ο Ed Brook, διευθυντής του COLDEX και παλαιοκλιματολόγος στο Πανεπιστήμιο του Όρεγκον, παραδέχτηκε ότι η ομάδα δεν περίμενε πως ο πάγος που θα βρεθεί θα έχει τόσο μεγάλη ηλικία: «Ελπίζαμε να βρούμε πάγο 3 εκατομμυρίων ετών – ίσως λίγο παραπάνω. Το γεγονός ότι είναι διπλάσιος ξεπέρασε κάθε προσδοκία».

Για να συλλέξουν το πολύτιμο δείγμα, οι ερευνητές τρύπησαν στρώματα πάγου βάθους 100-200 μέτρων, στα σημεία όπου η μορφολογία του εδάφους και οι ισχυροί άνεμοι είχαν σπρώξει αρχαιότερα στρώματα πιο κοντά στην επιφάνεια.

Γιατί επιβίωσε τόσο αρχαίος πάγος

Η Shackleton εξηγεί πως η επιβίωση αυτού του πάγου οφείλεται σε έναν συνδυασμό ακραίου ψύχους και ανέμων που «σκούπιζαν» το φρέσκο χιόνι και επιβράδυναν την κίνηση των παγετώνων.

«Αυτό κάνει την Allan Hills ένα από τα καλύτερα μέρη για να βρούμε ρηχό, αρχαίο πάγο και ταυτόχρονα ένα από τα πιο δύσκολα μέρη για να δουλέψει κανείς», σημείωσε.

Αναλύοντας τα ισότοπα των αερίων μέσα στις φυσαλίδες, οι επιστήμονες κατέληξαν ότι η περιοχή έχει ψυχρανθεί κατά περίπου 12°C τα τελευταία 6 εκατομμύρια χρόνια.

Το αποτέλεσμα αυτό ταιριάζει με προηγούμενα στοιχεία, που δείχνουν πως η Γη εκείνη την εποχή ήταν πολύ θερμότερη από σήμερα.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ