Ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στον Νότιο Πόλο: Το πάθος του τον σκότωσε (vid)

Η επική κούρσα για τον Νότιο Πόλο, ο θρίαμβος του Άμουνδσεν και το τραγικό τέλος του μεγαλύτερου πολικού εξερευνητή της εποχής του.

Στις 14 Δεκεμβρίου 1911, ο Νορβηγός Ρόαλντ Άμουνδσεν γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που φτάνει στο νοτιότερο σημείο της Γης.

Ο Άμουνδσεν είχε αρχικά ονειρευτεί να φυτέψει τη σημαία της Νορβηγίας στον Βόρειο Πόλο. Εξαγόρασε το πλοίο «Φραμ» του Νάνσεν και επέλεξε το πλήρωμά του. Όλα όμως άλλαξαν όταν ο ναύαρχος Πίρι ανακοίνωσε την κατάκτησή του Βόρειου Πόλου τον Απρίλιο του 1909.

Η κούρσα προς την Ανταρκτική που έμεινε στην Ιστορία

Έτσι, ο Άμουνδσεν στράφηκε προς την Ανταρκτική, όπου πορευόταν και ο Βρετανός Ρόμπερτ Σκοτ με στόχο να υψώσει τη βρετανική σημαία. Ο Νορβηγός κατηγορήθηκε σκληρά ότι έδρασε αντισυναδελφικά, όμως ο ίδιος επέμενε πως είχε ενημερώσει τον Σκοτ εγκαίρως για τις προθέσεις του.

Ο Άμουνδσεν έφτασε στον Nότιο Πόλο στις 14 Δεκεμβρίου 1911. Ο Σκοτ έφτασε 34 ημέρες αργότερα, απογοητευμένος. Εκείνος και οι σύντροφοί του πέθαναν στην επιστροφή από εξάντληση και παγετό.

Η επιτυχία του θεωρήθηκε απόδειξη της μεγαλοφυΐας του. Ποια ήταν η κίνηση-ματ που του έφερε τη νίκη; Επέλεξε ως βάση τον Κόλπο της Ουαλίας, σίγουρος ότι ο παγοφράκτης Ρος στηριζόταν σε στεριά και δεν θα έσπαγε. Έτσι είχε ασφαλέστερη και συντομότερη διαδρομή από τον Σκοτ.

Επέλεξε επίσης σκύλους έλκηθρου, σκοτώνοντας καθ' οδόν όσους περίσσευαν για να τραφεί, μια σκληρή αλλά αποτελεσματική στρατηγική. Ο Σκοτ, αντίθετα, είχε μοτοέλκηθρα που χάλασαν και μικρά άλογα που πέθαναν στο κρύο. Όπως έγραψε ο Άμουνδσεν: «Η διαφορά μεταξύ των δύο αποστολών ήταν η διαφορά μεταξύ σκύλων και οτιδήποτε άλλου».

Η τελευταία περιπέτεια του «Βίκινγκ των πάγων»

Μετά τον άθλο του Νότιου Πόλου, ο Άμουνδσεν συμμετείχε σε πολλές αποστολές με περιορισμένη επιτυχία. Το 1926 όμως, μαζί με τον Ιταλό αεροπόρο Ουμπέρτο Νόμπιλε, διέσχισε τον Βόρειο Πόλο με το αερόπλοιο «Norge».

Κατά την πτήση τους, οι δύο άντρες συγκρούστηκαν έντονα. Ο Άμουνδσεν θεωρούσε τον Νόμπιλε ακατάλληλο κυβερνήτη και δεν έκρυψε ποτέ τη γνώμη του. Ο Νόμπιλε, οργισμένος, ξεκίνησε το 1928 τη δική του αποστολή με το αερόπλοιο «Italia» για να αποδείξει τις ικανότητές του, αλλά το αερόπλοιο συνετρίβη στους πάγους.

Ξεκίνησε μια διεθνής επιχείρηση διάσωσης που παρακολούθησε όλος ο κόσμος με αγωνία. Ο Άμουνδσεν, γνωρίζοντας τι σημαίνει να χαθεί κανείς στους πάγους, θεώρησε καθήκον του να βοηθήσει, παρά την προσωπική έχθρα.

Έφυγε από το Τρόμσο με γαλλικό αεροπλάνο για να συμμετάσχει στη διάσωση. Ήταν η τελευταία του αποστολή. Ο «απόγονος των Βίκινγκ», όπως έγραψε η εφημερίδα, δεν επέστρεψε ποτέ.