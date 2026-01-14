Απόφαση ζωής: Ζευγάρι μετακόμισε στην Ισπανία και σε 7 χρόνια τριπλασίασε το εισόδημά του

Ένα ζευγάρι Βρετανών που μετακόμισε στην Ταραγόνα, μέσα σε επτά χρόνια τριπλασίασε τα χρήματά του.

Μια οικογένεια αποφάσισε να αφήσει τη Μεγάλη Βρετανία για να ζήσει στην αγροτική Ισπανία και σήμερα δηλώνει ότι αύξησε τις αποταμιεύσεις της και ότι πλέον δεν θα μπορούσε να επιστρέψει στη χώρα καταγωγής της.

Η Georgia Kitson και ο σύντροφός της Jack ζούσαν σε μια μικρή καλύβα στα West Midlands, όταν το 2018 αποφάσισαν να μετακομίσουν σε ένα αγρόκτημα 35 περίπου στρεμμάτων στη βόρεια Ισπανία.

Στο αγρόκτημα αυτό διαθέτουν δική τους πισίνα, ηλιακά πάνελ, λαχανόκηπο και πηγάδι. Μετά από οκτώ χρόνια στην Ισπανία, η Georgia δήλωσε στην εφημερίδα Daily Mail: «Δεν θα επέστρεφα ποτέ στο Ηνωμένο Βασίλειο από επιλογή, θα ήταν το χειρότερο σενάριο».

Κακό κλίμα, έξοδα... βουνό

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το κλίμα που έπρεπε να υπομένουν ήταν αφόρητο, με εξαιρετικά κρύους χειμώνες, ενώ πολλές φορές δεν μπορούσαν να πληρώσουν ούτε το ενοίκιο ούτε τα βασικά έξοδα.

«Δεν μπορούσαμε να αντέξουμε να πληρώνουμε όλους τους λογαριασμούς, δεν μπορούσαμε να αντέξουμε να ζεστάνουμε την καλύβα. Σκεφτόμασταν: θα παγιδευτούμε σαν τους αρουραίους για το υπόλοιπο της ζωής μας, περιμένοντας τη σύνταξη;», σχολιάζει το ζευγάρι.

Η γέννηση του παιδιού τους αποτέλεσε καθοριστική στιγμή που τους έκανε να αναζητήσουν άλλη διέξοδο. «Ήταν αποθαρρυντικό, είχαμε ένα νεογέννητο μωρό, φαινόταν ότι ποτέ δεν θα προχωρούσαμε ή ποτέ δεν είχαμε χρήματα για να κάνουμε πράγματα. Και οι δύο ήμασταν ελεύθεροι επαγγελματίες και νιώθαμε πραγματικά παγιδευμένοι», αναλογίζονται.

Η μεγάλη κληρονομιά

Μετά τον θάνατο της γιαγιάς του Jack, έλαβαν μια κληρονομιά που τους επέτρεψε να αγοράσουν ένα αγρόκτημα ελιάς στην Ισπανία με 92.403 ευρώ. Για έξι χρόνια ζούσαν «εκτός δικτύου», συλλέγοντας βρόχινο νερό, χρησιμοποιώντας ηλιακά πάνελ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και καίγοντας υπολείμματα ξύλου για να ζεσταθούν.

Το 2024 μπόρεσαν να πουλήσουν αυτή την ιδιοκτησία τρεις φορές πάνω από την αρχική τιμή της και μετακόμισαν σε ένα μέρος κοντά στη θάλασσα. «Τα κόστη των ακινήτων στην Ισπανία έχουν αυξηθεί, οπότε επενδύσαμε κάθε σεντ σε αυτή τη νέα ιδιοκτησία, ακριβώς δίπλα στη θάλασσα, την οποία ανακαινίζουμε», λέει η Georgia.

«Έχουμε πολύ περισσότερο χρόνο μαζί ως οικογένεια. Η ποιότητα ζωής είναι υπέροχη, περνάμε τις μέρες μας στην παραλία, τα παιδιά μας πηγαίνουν στο σχολείο και μετά περνάμε χρόνο στην παραλία. Το κόστος ζωής είναι πολύ φθηνότερο, μπορείς να ζήσεις με πολύ λίγα χρήματα», προσθέτει το ζευγάρι.

