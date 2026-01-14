Δηλαδή κάπου ώπα: Influencer πλήρωσε 4.600 ευρώ για να κάνει τατουάζ το όνομά του στο πρόσωπο θαυμαστή

Μια συμφωνία on camera άνοιξε ξανά τη συζήτηση για τα όρια του content στα social media.

Μια ακόμη υπόθεση που δείχνει πόσο θολά έχουν γίνει τα όρια ανάμεσα στο viral και την πλήρη απουσία φραγμών έρχεται από τη Βρετανία. Πρωταγωνιστής ο Harrison Sullivan, γνωστός στα social media ως HSTikkyTokky, ο οποίος εμφανίστηκε σε live μετάδοση να πληρώνει θαυμαστή του για να του κάνει τατουάζ το όνομά του στο μέτωπο.

Το περιστατικό μεταδόθηκε ζωντανά μέσω της πλατφόρμας Kick και γρήγορα προκάλεσε κύμα αντιδράσεων. Στο βίντεο, ο 24χρονος influencer διαπραγματεύεται με έναν νεαρό, γνωστό ως Nitboy, πριν συμφωνήσουν στο ποσό των 4.000 λιρών για το τατουάζ στο πρόσωπο.

Το αποτέλεσμα ήταν ένα κακογραμμένο, στραβό και ανομοιόμορφο σχέδιο, με το όνομα του influencer γραμμένο λάθος, απλωμένο στο μέτωπο, λίγο πάνω από τα φρύδια.

«Αυτό θα γίνει viral»

Κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, ο Sullivan δηλώνει ενθουσιασμένος για το τι πρόκειται να ακολουθήσει. Λέει ότι θέλει να γράψει το HSTikkyTokky γιατί «αυτό θα πάει πιο viral από οτιδήποτε άλλο», ενώ λίγο αργότερα γελά βλέποντας το αποτέλεσμα.

Όταν ο νεαρός κοιτάζεται στον καθρέφτη, δείχνει για λίγα δευτερόλεπτα αποσβολωμένος και αδυνατεί να αρθρώσει καθαρή αντίδραση. Ο influencer, αντίθετα, συνεχίζει να σχολιάζει με ενθουσιασμό, αποκαλώντας τον «τρελό τύπο».

Το βίντεο διαδόθηκε ταχύτατα, αλλά η αντίδραση δεν ήταν αυτή που περίμενε. Ακόμη και αρκετοί από τους ακολούθους του εξέφρασαν σοβαρές επιφυλάξεις, με σχόλια που στάθηκαν τόσο στην πράξη όσο και στην απουσία βασικών κανόνων υγιεινής.

Νομικό πρόβλημα και παρελθόν

Στη Βρετανία, τα τατουάζ επιτρέπεται να γίνονται μόνο από αδειοδοτημένους επαγγελματίες, με αυστηρούς κανόνες ασφάλειας και υγιεινής. Αν αποδειχθεί ότι το τατουάζ ήταν πραγματικό και έγινε χωρίς άδεια, ο Sullivan ενδέχεται να αντιμετωπίσει σοβαρές συνέπειες.

Το ζήτημα γίνεται ακόμη πιο βαρύ αν ληφθεί υπόψη ότι ο influencer εκτίει ήδη ποινή φυλάκισης με αναστολή για επικίνδυνη οδήγηση. Μόλις πριν από λίγους μήνες είχε εμπλακεί σε σοβαρό τροχαίο με supercar, εγκατέλειψε τον τραυματισμένο συνεπιβάτη του και έφυγε στο εξωτερικό πριν συλληφθεί.

Παρά τους περιοριστικούς όρους, τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας και τις εκατοντάδες ώρες κοινωνικής εργασίας, συνεχίζει κανονικά τις ζωντανές μεταδόσεις, συχνά προκαλώντας.

Ήταν τελικά αληθινό;

Μετά τον σάλο, ο Nitboy ανέβασε νέο βίντεο, ισχυριζόμενος ότι το αρχικό τατουάζ δεν ήταν μόνιμο και ότι χρησιμοποιήθηκε ψεύτικο μελάνι. Στη συνέχεια υποστήριξε πως έκανε κανονικό τατουάζ σε επαγγελματικό στούντιο.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του live, δεν υπήρξε καμία αναφορά σε ψεύτικο τατουάζ, ενώ όσοι βρίσκονταν στον χώρο μιλούσαν ξεκάθαρα για πραγματική διαδικασία. Το στούντιο που φέρεται να εμπλέκεται αρνήθηκε να σχολιάσει, επικαλούμενο το απόρρητο πελατών.

Viral με κάθε κόστος

Ο Harrison Sullivan έχει χτίσει την εικόνα του πάνω στην πρόκληση και τις ακραίες κινήσεις. Δεν είναι η πρώτη φορά που προκαλεί αντιδράσεις, αλλά ίσως είναι η στιγμή που ακόμη και το κοινό του αναρωτιέται αν υπάρχει κάποιο όριο που δεν πρέπει να ξεπερνιέται.

Η υπόθεση ανοίγει ξανά τη συζήτηση για το τι σημαίνει περιεχόμενο στα social media, πού τελειώνει το θέαμα και πού αρχίζει η εκμετάλλευση, αλλά και ποιος τελικά πληρώνει το τίμημα όταν το viral γίνεται αυτοσκοπός.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ