Ο δολοφόνος «Deadpool» που έστειλε ανατριχιαστικά μηνύματα σε γυναίκες μέσα από τη φυλακή: «Γίνομαι ο διάβολος!»

Τα εγκλήματα ενός δολοφόνου στις ΗΠΑ που έγινε viral θα αποτυπωθούν μέσα από ένα ντοκιμαντέρ, το οποίο έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις.

Ένας δολοφόνος στις ΗΠΑ που έγινε viral λόγω των ανατριχιαστικών τατουάζ του και του γεγονότος ότι ονομάζεται «Wade Wilson», κερδίζοντας το παρατσούκλι «Deadpool», θα αποτελέσει το θέμα ενός νέου ντοκιμαντέρ.

Το ντοκιμαντέρ θα επικεντρώνεται στα φρικιαστικά εγκλήματα που διέπραξε ο Wilson, ο οποίος προέβη σε διπλή ανθρωποκτονία και αργότερα καταδικάστηκε σε θάνατο. Ένα στοιχείο του τρέιλερ του ντοκιμαντέρ είναι ιδιαίτερα ανατριχιαστικό, καθώς αποκαλύπτει τα τηλεφωνήματα που έκανε ο Wilson σε γυναίκες μέσα από τη φυλακή.

Οι δολοφονίες του «Deadpool» και τα γράμματα

Τον Ιούνιο του 2024, ο Wade Steven Wilson που γεννήθηκε στη Φλόριντα, κρίθηκε ένοχος για τις δολοφονίες της Kristine Melton και της Diane Ruiz. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της κάλυψης της δίκης του, έγινε viral. Αυτό οδήγησε σε μια παράξενη τάση, κατά την οποία άνθρωποι στο TikTok (κυρίως γυναίκες) άρχισαν να του στέλνουν γράμματα και να εκφράζουν θαυμασμό για τον δολοφόνο.

Ο Wilson έχει ιδιαίτερα αναγνωρίσιμα τατουάζ στο πρόσωπο, με πιο χαρακτηριστικό μια σβάστικα στο μάγουλό του, κάτι που εν μέρει τον έκανε viral. Σκότωσε τόσο τη Ruiz όσο και τη Melton την ίδια νύχτα: στραγγάλισε τη Melton στο σπίτι της αφού τη γνώρισε σε ένα μπαρ και στη συνέχεια στραγγάλισε τη Ruiz και την παρέσυρε με το αυτοκίνητό του.

Το ντοκιμαντέρ και τα ανατριχιαστικά τηλεφωνήματα

Τώρα, ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο Handsome Devil: Charming Killer πρόκειται να κυκλοφορήσει την επόμενη εβδομάδα στο Paramoun+. Στο πρώτο τρέιλερ, προβάλλεται μια τηλεφωνική κλήση από τη φυλακή, στην οποία ο Wilson λέει: «Με κυριεύει μια οργή για να σκοτώσω, να σκοτώσω, να σκοτώσω. Όταν νιώθω έτσι, γίνομαι ο διάβολος».

Το ντοκιμαντέρ εστιάζει στη φρενίτιδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έκανε πολλούς να γνωρίσουν τον δολοφόνο, με το δελτίο Τύπου να αναφέρει ότι θα επικεντρωθεί στη «διαδικτυακή μανία ανθρώπων που έλκονται από την ''μαγκιά'' του ''κακού παιδιού'', τα εντυπωσιακά τατουάζ και το σαγηνευτικό του χαμόγελο».

Αντιδράσεις για το ντοκιμαντέρ

Σχόλια στο YouTube έσπευσαν να επικρίνουν το ντοκιμαντέρ, με πολλούς χρήστες να επισημαίνουν ότι τα ντοκιμαντέρ true crime συχνά εξιδανικεύουν τους δολοφόνους και μπορεί ακόμη και να επανατραυματίζουν τις οικογένειες των θυμάτων.

Το πιο δημοφιλές σχόλιο έλεγε: «Ελπίζω όλα τα χρήματα που θα βγουν από αυτό να πάνε στις οικογένειες των θυμάτων και όχι στις παράφρονες “φίλες” που εμφανίστηκαν στην κάμερα».

Ένα άλλο σχόλιο ανέφερε: «Α, κοίτα, άλλος ένας δολοφόνος που αποκτά σειρά και μια εταιρεία που κερδίζει από τις κακές του πράξεις». Ένα τρίτο έλεγε: «Γιατί στο διάολο εξιδανικεύεται αυτό;».

Ο Wilson παραμένει στην πτέρυγα θανατοποινιτών μετά από καθυστερήσεις στην υπόθεσή του. Κατά την επιβολή της θανατικής ποινής, ο δικαστής δήλωσε: «Τα αποδεικτικά στοιχεία έδειξαν ότι και οι δύο δολοφονίες ήταν ειδεχθείς, αποτρόπαιες και βάναυσες, και ότι η δεύτερη δολοφονία ήταν ψυχρή, υπολογισμένη και εκ προμελέτης».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ