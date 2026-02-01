Νέα Πέραμος: Πτώμα άνδρα εντοπίστηκε μέσα σε ρέμα - Επί ποδός οι αρχές

Πτώμα άνδρα εντοπίστηκε μέσα σε ρέμα στη Νέα Πέραμο, σημαίνοντας συναγερμό στην αστυνομία που έχει σπεύσει στο σημείο.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο άνδρας είναι ηλικίας περίπου 30 ετών και εντοπίστηκε νεκρός το μεσημέρι της Κυριακής. Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, τον άνδρα εντόπισε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι ένας περιπατητής μέσα στο ρέμα και ειδοποίησε τις Αρχές.

