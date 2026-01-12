Το σπίτι «που καταπίνει η γη» μετατράπηκε σε πολυτελές ξενοδοχείο

Ένα ημιτελές σπίτι στην Αργεντινή έγινε viral και σήμερα είναι ξενοδοχείο υψηλής αισθητικής με σπα, πισίνα και θέα στον Ατλαντικό.

Ένα ανολοκλήρωτο κτίσμα, που για χρόνια προκαλούσε απορίες και συζητήσεις, έχει πλέον μεταμορφωθεί σε ένα από τα πιο ιδιαίτερα ξενοδοχεία της Αργεντινής. Το κτίριο, γνωστό στην περιοχή ως «το σπίτι που γέρνει» ή «το σπίτι που το καταπίνει η γη», εγκαταλείφθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας και σήμερα λειτουργεί ως πολυτελές κατάλυμα με τιμές που ξεπερνούν τα 200 ευρώ τη βραδιά.

Η κατασκευή ξεκίνησε το 2019 στην επαρχία του Μπουένος Άιρες, με στόχο να αποτελέσει μια ιδιωτική κατοικία με θέα στη θάλασσα. Εμπνευστής του έργου ήταν ο επιχειρηματίας Martín Mc Guire, ενώ τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό υπέγραψε η Julieta Lépore. Ο έντονα ακανόνιστος όγκος του κτιρίου, με τις κεκλιμένες όψεις μπροστά και πίσω, το μετέτρεψε γρήγορα σε τοπόσημο, πριν καν ολοκληρωθεί.

Το 2020, η πανδημία ανέκοψε απότομα τις εργασίες, επηρεάζοντας καθοριστικά και τη δραστηριότητα της κατασκευαστικής εταιρείας. Για σχεδόν τρία χρόνια το κτίριο παρέμεινε ημιτελές, μέχρι να επαναπροσδιοριστεί ο ρόλος του. Το 2023, το έργο ξεκίνησε και πάλι με νέο πλάνο: τη μετατροπή του σε ξενοδοχείο υψηλών προδιαγραφών.

Σήμερα, το Locus Solus λειτουργεί στην περιοχή Los Acantilados, νότια του Mar del Plata, ως ξενοδοχείο μόνο για ενήλικες, με 15 δωμάτια και μέγιστη χωρητικότητα 31 επισκεπτών. Δεκατρία δωμάτια διαθέτουν θέα στον ωκεανό, ενώ όλα είναι δίκλινα, με ιδιωτικό μπάνιο και διαφορετικό σχεδιαστικό χαρακτήρα.

Οι τιμές διαμονής ξεκινούν από περίπου 220 ευρώ ανά διανυκτέρευση και φτάνουν τα 330 ευρώ για τις πιο πολυτελείς σουίτες. Στο πλαίσιο της νέας χρήσης, το κτίριο επεκτάθηκε με την προσθήκη επιπλέον ορόφου, σπα, πισίνας, γυμναστηρίου και διαμορφωμένων κήπων.

Σύμφωνα με τη διεύθυνση του ξενοδοχείου, η φιλοσοφία του Locus Solus δεν περιορίζεται στη διαμονή, αλλά στη συνολική εμπειρία. Στόχος είναι η δημιουργία ενός χώρου απόλυτης χαλάρωσης, σε άμεση επαφή με τη φύση, όπου η αρχιτεκτονική και το τοπίο συνδυάζονται για να προσφέρουν κάτι περισσότερο από μια απλή απόδραση.

