Βιολάντα: «Σου μυρίζει κάτι σαν υγραέριο;»: Αποκαλυπτικός διάλογος λίγες ώρες πριν την έκρηξη

Ένας αποκαλυπτικός διάλογος ανάμεσα σε εργαζόμενο και τον υπεύθυνο βάρδιας 3 ώρες πριν από τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» έρχεται στο φως.

Την ώρα που οι έρευνες για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα συνεχίζονται έρχεται στο φως της δημοσιότητας ένας αποκαλυπτικός διάλογος ανάμεσα σε εργαζόμενο και στον υπεύθυνο βάρδιας.

Συγκεκριμένα στον διάλογο που αποκάλυψε ο ΣΚΑΪ -και πρόκειται για μία από τις αναφορές εργαζομένων στα στελέχη της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού- μόλις τρεις ώρες πριν από την έκρηξη εργαζόμενος φέρεται να ανέφερε στον υπεύθυνο βάρδιας ότι υπήρχε έντονη οσμή, με εκείνον να απαντά ότι προέρχεται από το πλυντήριο στον χώρο της λάντζας.

