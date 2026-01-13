Σωματείο Εργαζομένων ΣΕΦ: «Καμπανάκι για την ασφάλεια των φιλάθλων»!

Σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια των εργαζομένων και των φιλάθλων που επισκέπτονται το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, εκφράζει το Σωματείο Εργαζομένων του ΣΕΦ.

Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για χρόνια και οξυμένη υποστελέχωση που θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη λειτουργία της εγκατάστασης. Η προειδοποίηση έρχεται κατόπιν ψηφίσματος της Γενικής Συνέλευσης, με τους εργαζόμενους να κρούουν δημόσια τον κώδωνα του κινδύνου.

Σύμφωνα με το Σωματείο, το ΣΕΦ λειτουργεί σήμερα με σοβαρές ελλείψεις σε τεχνικό προσωπικό και κρίσιμες ειδικότητες, όπως ηλεκτρολόγους, μηχανολόγους, μηχανικούς, συντηρητές και υδραυλικούς. Παράλληλα, καταγράφεται πλήρης υποστελέχωση και σε βασικές υπηρεσίες, όπως η φύλαξη και η καθαριότητα, γεγονός που επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την ασφάλεια ενός τόσο μεγάλου και σύνθετου αθλητικού χώρου.

Όπως επισημαίνεται, οι ελάχιστοι εργαζόμενοι που παραμένουν καλούνται να καλύψουν πολλαπλά καθήκοντα, συχνά πέρα από τις αρμοδιότητες και τις αντοχές τους, αναλαμβάνοντας δυσανάλογες ευθύνες, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια αγώνων και μαζικών αγώνων/εκδηλώσεων με χιλιάδες θεατές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Κατόπιν ψηφίσματος της Γενικής Συνέλευσης Εργαζομένων,το Σωματείο Εργαζομένων του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας κρούει δημόσια τον κώδωνα του κινδύνου για την ασφάλεια εργαζομένων, επισκεπτών και φιλάθλου κοινού, λόγω της σοβαρής και χρόνιας υποστελέχωσης του Σταδίου. Το Σ.Ε.Φ. λειτουργεί σήμερα με τεράστιες ελλείψεις σε τεχνικό προσωπικό και κρίσιμες ειδικότητες, όπως ηλεκτρολόγους-μηχανολόγους, μηχανολόγους-μηχανικούς, συντηρητές, υδραυλικούς και γενικότερα όλες τις απαραίτητες τεχνικές ειδικότητες που απαιτούνται για την ασφαλή λειτουργία ενός τόσο μεγάλου και σύνθετου αθλητικού χώρου. Παράλληλα, υπάρχει απόλυτη υποστελέχωση και σε βασικές υπηρεσίες όπως η φύλαξη και η καθαριότητα. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί πραγματικό και άμεσο κίνδυνο τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για το κοινό που καθημερινά επισκέπτεται το Στάδιο, ιδίως κατά τη διάρκεια αγώνων και μαζικών εκδηλώσεων. Οι ελάχιστοι υπάλληλοι που έχουν απομείνει καλούνται να λειτουργήσουν πέρα από τα όρια των αρμοδιοτήτων και των δυνατοτήτων τους, με δυσανάλογες ευθύνες και χωρίς την απαραίτητη στελέχωση που επιβάλλουν οι κανόνες ασφάλειας.

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι, παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις, αιτήσεις και αλληλογραφία του Σωματείου με τη ΓΓΑ, το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας δεν περιλαμβάνεται καν στον προγραμματισμό νέων προσλήψεων, όπως μας γνωστοποιήθηκε και στην τελευταία επίσημη ενημέρωση του Νοεμβρίου του 2025, εν αντιθέσει με όλα τα υπόλοιπα αθλητικά κέντρα που θα προσλάβουν προσωπικό μέσω της προκήρυξης ΑΣΕΠ 8Κ/2024. Μετά την ψήφιση της παραχώρησης του Σταδίου και μέρους του περιβάλλοντος χώρου στην ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, μετά από μισό χρόνο και μέχρι σήμερα δεν έχει υπογραφεί καμία σύμβαση και παρά τις διαβεβαιώσεις ότι οι θέσεις εργασίας των υπαλλήλων δεν θα θιγούν, δεν υπάρχει κανένα απολύτως σχέδιο μετεγκατάστασης του προσωπικού σε νέο χώρο, όπως είχε εξαγγελθεί.

Την ίδια στιγμή, παρατηρούμε για ακόμη μία φορά άνιση μεταχείριση σε βάρος των εργαζομένων του Σ.Ε.Φ., καθώς η συλλογική μας σύμβαση εργασίας παραμένει χωρίς έγκριση από το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ αντίστοιχες συμβάσεις για εργαζόμενους άλλων αθλητικών εγκαταστάσεων έχουν εγκριθεί. Όλα τα παραπάνω διαμορφώνουν ένα κλίμα έντονης ανασφάλειας, απογοήτευσης και αγανάκτησης.

Ως Σωματείο Εργαζομένων δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι δεν θα επιτρέψουμε να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια ανθρώπων ούτε να απαξιωθεί περαιτέρω το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Σε όλα τα ανωτέρω ζητούμε άμεσα λύσεις και απαντήσεις και επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμη ενέργεια δηλώνοντας ότι είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε σε κινητοποιήσεις και κάθε μορφή αντίδρασης, προκειμένου να προστατεύσουμε τους εργαζομένους, το κοινό και τον ίδιο τον οργανισμό».

