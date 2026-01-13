Στην ασφάλεια ο 58χρονος άνδρας του βίντεο: Καρέ - καρέ το πρωινό πριν φύγει η 16χρονη για την Αθήνα

Καρέ καρέ τι έγινε το πρωινό που εξαφανίστηκε η 16χρονη. Παρουσιάστηκε στην Ασφάλεια ο 58χρονος άνδρας.

Καθώς η 16χρονη Λόρα από την Πάτρα συνεχίζει να αγνοείται για έκτη ημέρα, τo reader.gr αποκαλύπτει καρέ καρέ τι έγινε το πρωινό που εξαφανίστηκε η ανήλικη, έχοντας έρθει στην Αθήνα με ταξί από το Ρίο.

Οι τελευταίες εξελίξεις ωστόσο αναφέρουν ότι ο 58χρονος άνδρας πήγε μόνος του στην Ασφάλεια και είπε πως είναι στο βίντεο αυτός, γιατί είχε ραντεβού με την ανήλικη για να αγοράσει το κινητό της.

