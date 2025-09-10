Η στιγμή που ο Αργυρός διέκοψε τη συναυλία του για να δει ο κόσμος την Εθνική στη γιγαντοοθόνη: «Εντάξει νικήσαμε, να το αφήσω και άλλο;» (vid)

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός διέκοψε τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη προκειμένου ο κόσμος να δει τα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης Ελλάδας-Λιθουανίας για τα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη για προγραμματισμένη συναυλία, μόνο που αυτή έπεσε πάνω στον αγώνα της Εθνικής Ομάδας μπάσκετ απέναντι στην αντίστοιχη της Λιθουανίας για τα προημιτελικά του Eurobasket 2025.

Την στιγμή που ο λαϊκός καλλιτέχνης ερμήνευε τις επιτυχίες του, σταμάτησε ξαφνικά προκειμένου να δει τόσο ο ίδιος όσο και ο κόσμος, τα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης της Ελλάδας απέναντι στη Λιθουανία.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, ο Κωνσταντίνος Αργυρός παραμένει ακούνητος όσο παρακολουθεί, ενώ τη στιγμή που ο σπίκερ αναφέρει πως απομένουν δέκα δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα και την πρόκριση της Εθνικής, το κοινό ξεσπά σε σφυρίγματα και χειροκροτήματα.

«Εντάξει νικήσαμε, να το αφήσω και άλλο;» ακούγεται να λέει ο τραγουδιστής, δίνοντας το σύνθημα να συνεχιστεί κανονικά η ροή του προγράμματός του.

