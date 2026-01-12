Εικόνες φρίκης από το Ιράν: Σοροί νεκρών διαδηλωτών σε μαύρες σακούλες στους δρόμους

Πλάνα που σοκάρουν δείχνουν σακούλες με πτώματα παρατεταγμένες στην άκρη του δρόμου στην πρωτέυουσα του Ιράν, μετά την βάναυση καταστολή των διαδηλωτών από το θεοκρατικό καθεστώς

Σοκαριστικά πλάνα από το Ιράν που κάνουν τον γύρο του κόσμου, φαίνεται να δείχνουν δεκάδες πτώματα σε μαύρες σακούλες σκορπισμένα -μεταξύ άλλων- σε μια ιατροδικαστική εγκατάσταση στην πρωτεύουσα Τεχεράνη.

Το βίντεο παρουσιάζει έως και 180 πτώματα, σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, με τους σοκαρισμένους πενθούντες να στέκονται δίπλα στους αγαπημένους τους που έχουν πεθάνει και να παρηγορούνται από τους συμπατριώτες τους.

