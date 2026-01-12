«Πέθανες;»: Η viral εφαρμογή για τους μοναχικούς που «σπάει ταμεία» στην Κίνα

Μία νέα εφαρμογή για τους μοναχικούς έχει γίνει viral στην Κίνα όπου τα νοικοκυριά ενός ατόμου υπολογίζεται ότι θα φτάσουν τα 200 εκατομμύρια έως το 2030.

Ρωτάει τους χρήστες αν...πέθαναν και τους αναγκάζει να δίνουν το παρών κάθε δύο ημέρες

Μια νέα, αμφιλεγόμενη εφαρμογή για τους μοναχικούς έχει κατακλύσει την Κίνα. Ονομάζεται: «Πέθανες;» και η ιδέα για τη λειτουργία της είναι απλή. Πρέπει να επικοινωνεί κανείς κάθε δύο ημέρες – κάνοντας κλικ σε ένα μεγάλο κουμπί – για να επιβεβαιώσει ότι είναι ζωντανός. Εάν όχι, θα επικοινωνήσει με την επαφή έκτακτης ανάγκης που έχει ορίσει ο χρήστης και θα την ενημερώσει ότι ενδέχεται να αντιμετωπίζει πρόβλημα.

