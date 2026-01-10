Γυναίκα εξηγεί γιατί άφησε τον άντρα της και τα δύο παιδιά της για να γίνει «συνοδός πολυτελείας»

Πίσω από τη χλιδή της escort ζωής, κρυβόταν μια αδιάγνωστη ψυχική διαταραχή.

Η Αμάντα Γκοφ ήταν για χρόνια γνωστή ως η πιο διάσημη escort της Αυστραλίας. Πίσω όμως από το ψευδώνυμο Samantha X, τις πολυτελείς σουίτες και τα πρώτης θέσης αεροπορικά εισιτήρια, κρυβόταν μια γυναίκα σε εσωτερική σύγκρουση. Μια μητέρα δύο παιδιών που είχε εγκαταλείψει έναν ήσυχο οικογενειακό βίο στα προάστια για έναν κόσμο γεμάτο ένταση, επιβεβαίωση και αυτοκαταστροφή.

Στα 39 της, φρεσκοχωρισμένη και γεμάτη ανησυχία, αποφάσισε να δώσει χώρο σε μια άλλη πλευρά του εαυτού της. Μια πιο τολμηρή, πιο σίγουρη, πιο αχόρταγη για προσοχή. Η Samantha X γεννήθηκε και γνώρισε γρήγορα μεγάλη επιτυχία, σε σημείο που η ίδια δημιούργησε ακόμη και agency για γυναίκες άνω των 40.

Η ζωή που έμοιαζε ονειρική

Στα χαρτιά, η ζωή της έμοιαζε κινηματογραφική. Ταξίδια, ακριβά ξενοδοχεία, σαμπάνια, πλούσιοι πελάτες και μεγάλα χρηματικά ποσά. Όπως έγραψε η ίδια, αν κάποιος ήθελε να πληρώσει χιλιάδες δολάρια για ένα δείπνο και καλή παρέα, δεν έβλεπε τον λόγο να του πει όχι.

Πίσω από τις βιτρίνες, όμως, η πραγματικότητα ήταν διαφορετική. Η Αμάντα παραδέχεται ότι επικρατούσε «ένα απόλυτο χάος» και ότι η βασική κινητήριος δύναμη πίσω από τις επιλογές της ήταν ο εθισμός στην ανδρική προσοχή.

Όταν η διάγνωση άλλαξε τα πάντα

Αργότερα ήρθε η διάγνωση της διπολικής διαταραχής, που μέχρι τότε παρέμενε αδιάγνωστη. Η ίδια κατάλαβε πως πολλά από τα μοτίβα της ζωής της, οι υπερβολές, η έντονη σεξουαλικότητα, η ανάγκη για κατάκτηση και το διαρκές δράμα, δεν ήταν χαρακτήρας αλλά σύμπτωμα.

Η επιβεβαίωση από τους άντρες ήταν, όπως λέει, η μόνη στιγμή που ένιωθε αγαπητή και επιθυμητή. Μπερδεύοντας τον έρωτα με το σεξ και τη φροντίδα με την επιθυμία, προσπαθούσε να καλύψει τραύματα που δεν είχε επεξεργαστεί ποτέ.

Από την «τέλεια ζωή» στη φυλακή

Όταν εγκαταστάθηκε στην Αυστραλία, δημιούργησε μια οικογένεια με έναν «καλό και αξιοπρεπή άντρα». Είχε δουλειά, σπίτι δίπλα στη θάλασσα και δύο παιδιά. Για πολλούς ήταν το ιδανικό σενάριο. Για την ίδια ήταν φυλακή.

Με επιλόχεια κατάθλιψη, άγχος, διατροφικές διαταραχές και χωρίς υποστήριξη, ένιωσε ότι δεν άντεχε άλλο. Όταν χώρισε και μοιράστηκε την επιμέλεια των παιδιών, δεν ένιωσε λύπη αλλά ελευθερία.

Το τέλος μιας ζωής και η αρχή μιας άλλης

Το 2023 άφησε οριστικά πίσω της τη βιομηχανία του σεξ και ξεκίνησε θεραπεία. Σήμερα δηλώνει σταθερή, επιστρέφει στη δημοσιογραφία, διδάσκει Pilates και ζει μια πιο ήσυχη ζωή.

«Δεν ήμουν κακή στον έρωτα. Ήμουν άρρωστη», λέει στα 51 της. Και για πρώτη φορά, νιώθει ότι μαθαίνει τι σημαίνει υγιής αγάπη.

