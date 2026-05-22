Η Μις Βενεζουέλα αιμόφυρτη μετά από άγριο καυγά με στιλίστα διασημοτήτων στις Κάννες

Η αρχική λογομαχία μετατράπηκε σε σωματική πάλη μέσα σε ξενοδοχείο των Καννών

Συγκλονιστικά πλάνα, όπου εμφανίζεται γεμάτη αίματα στο πρόσωπο δημοσίευσε η Miss Venezuela Global, Andrea del Val, μετά από έναν όπως ισχυρίζεται καυγά με τον στυλίστα διασημοτήτων, Giovanni Laguna, μέσα σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου στις Κάννες.

Η Andrea στο βίντεο λέει: «Κοιτάξτε, αυτό έκανε ο Giovanni Laguna. Συγχαρητήρια, Giovanni, αυτό ήθελα, να δείξεις ποιος είσαι».

Στη συνέχεια, το μοντέλο περιστρέφει την κάμερα γύρω στο δωμάτιο για να δείξει το χάος που επικρατεί.

