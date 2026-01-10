Ο παράξενος γαλάζιος πλανήτης όπου βρέχει θραύσματα από γυαλί (vid)

Μέσα στον μπλε πλανήτη που βρέχει θραύσματα γυαλιού.

Το διάστημα είναι γεμάτο παράξενες αλλά υπέροχες δημιουργίες, από ασυνήθιστα πετρώματα στον Άρη που στην πραγματικότητα δεν ανήκουν εκεί, μέχρι κρυφές δομές και τρομακτικές προειδοποιήσεις ότι η Σελήνη συρρικνώνεται.

Τελευταία, η προσοχή των επιστημόνων έχει στραφεί σε έναν μακρινό πλανήτη, 64 εκατομμύρια έτη φωτός πέρα από τον αστερισμό της Αλεπούς (Vulpecula).

Ο ασυνήθιστος HD 189733 b

Στο ανθρώπινο μάτι, ο HD 189733 b φαίνεται εντυπωσιακά μπλε, αλλά ο καιρός σε αυτόν τον κόσμο κάθε άλλο παρά φιλόξενος είναι. Ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά από Γάλλους αστρονόμους το 2005 και τράβηξε περαιτέρω την προσοχή, όταν οι επιστήμονες της NASA χρησιμοποίησαν το Διαστημικό Τηλεσκόπιο Spitzer για να μετρήσουν τις ακραίες θερμοκρασίες του. Διαπίστωσαν ότι η «μέρα» που είναι στραμμένη προς το αστέρι του είναι περίπου 500 βαθμούς Φαρενάιτ πιο ζεστή από τη νύχτα.

Όταν το Διαστημικό Τηλεσκόπιο Hubble τον παρατήρησε πιο προσεκτικά, αποκάλυψε ότι το φωτεινό μπλε χρώμα δεν οφείλεται σε ωκεανούς όπως στη Γη. Αντιθέτως, προκαλείται από μια ατμόσφαιρα 2.000 βαθμών Φαρενάιτ (1.093 βαθμούς Κελσίου), που προκαλεί χάος στον καιρό του. Οι άνεμοι ουρλιάζουν σε όλο τον πλανήτη με ταχύτητες έως 5.400 μίλια/ώρα (2 χλμ/δευτ., επτά φορές την ταχύτητα του ήχου), περιστρέφοντας οτιδήποτε βρεθεί στον δρόμο τους σε έναν ιλιγγιώδη και θανατηφόρο κυκλώνα.

«Αυτός ο καυτός εξωπλανήτης πιθανότατα βρέχει γυαλί στα ουρλιαχτά των ανέμων του», εξήγησε η NASA. «Το κοβάλτιο μπλε χρώμα δεν προέρχεται από την αντανάκλαση ενός τροπικού ωκεανού, όπως στη Γη, αλλά από μια θολή, καμμένη ατμόσφαιρα με ψηλά σύννεφα που περιέχουν σωματίδια πυριτίου», κατέληξε.

