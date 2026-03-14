Μαλτέζος σοκολατοποιός και η ομάδα του αφιέρωσαν περίπου τέσσερις μήνες για να συναρμολογήσουν το μακρύτερο σοκολατένιο γλυπτό στον κόσμο, ένα τρένο μήκους 55,27 μέτρων

Ο Andrew Farrugia, ένας σοκολατοποιός απ' τη Μάλτα με πολλά παγκόσμια ρεκόρ στο ενεργητικό του, σημείωσε πρόσφατα ένα νέο, μπαίνοντας στα βιβλία Γκίνες για το μακρύτερο σοκολατένιο γλυπτό στον κόσμο.

Τρένο από... 5.000 κομμάτια σοκολάτας

Εκείνος και η ομάδα του, αποτελούμενη από φοιτητές του Ινστιτούτου Τουριστικών Σπουδών της Μάλτας, δημιούργησαν ένα σοκολατένιο τρένο μήκους 55,27 μέτρων, το οποίο αποτελείται από vintage ατμομηχανή και 22 σοκολατένια βαγόνια, το καθένα από τα οποία ζυγίζει περίπου 160 κιλά. Το μακρύτερο σοκολατένιο γλυπτό στον κόσμο παρουσιάστηκε στο Μιλάνο ενόψει των φετινών Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά ο Farrugia και η ομάδα του εργάζονταν πάνω σε αυτό για μήνες.

Μόνο ο σχεδιασμός διήρκεσε περίπου έναν χρόνο, αλλά ο Farrugia άρχισε να εργάζεται πάνω σε αυτό τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, δημιουργώντας πήλινα μοντέλα για κάθε εξάρτημα του τρένου. Περίπου 5.000 μεμονωμένα κομμάτια σοκολάτας έπρεπε να κοπούν ή να σμιλευτούν στο Μπέργκαμο της Ιταλίας, προτού τυλιχθούν σε πλαστικό και μεταφερθούν προσεκτικά στο Μιλάνο, όπου η ομάδα του Farrugia πέρασε μέρες συναρμολογώντας τα εγκαίρως για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Το μήκος του ξεπερνάει αυτό μίας ολυμπιακής πισίνας

«Αν έπρεπε να υπολογίσω, είχαμε πάνω κάτω 5.000 κομμάτια, όλα κομμένα στο χέρι και περίπου 180 τροχούς μόνο για τα βαγόνια. Με αυτό το ρεκόρ, ήθελα να αφήσω μια κληρονομιά στο ινστιτούτο μου, στη χώρα μου και στην οικογένειά μου», δήλωσε στα Παγκόσμια Ρεκόρ Γκίνες.

Με μήκος 55,27 μέτρα, το μακρύτερο σοκολατένιο γλυπτό στον κόσμο είναι μεγαλύτερο από το μήκος μιας ολυμπιακής πισίνας και σχεδόν ισούται με το άνοιγμα των φτερών ενός επιβατικού αεροσκάφους Boeing 747.

Δυστυχώς, μετά την έκθεσή του σε εξωτερικό χώρο για αρκετές εβδομάδες, το τεράστιο σοκολατένιο τρένο δεν είναι πλέον βρώσιμο. Τώρα που ολοκληρώθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, τμήματα του γλυπτού θα λιώσουν για εκπαιδευτικούς σκοπούς και άλλα θα χρησιμοποιηθούν ως ζωοτροφές.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ