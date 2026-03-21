Το μυστικό όπλο του Ιράν: Η κατάσκοπος που αυτομόλησε και ο Τραμπ επικήρυξε για εκατομμύρια δολάρια

Μια πρώην αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών, που πέρασε στην πλευρά του Ιράν, προκαλεί έντονη ανησυχία στις δυτικές μυστικές υπηρεσίες, οι οποίες φοβούνται ότι μπορεί να αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά «κρυφά όπλα» της Τεχεράνης.

Η Monica Witt, 46 ετών, υπηρέτησε για περισσότερα από δέκα χρόνια ως ειδικός στην αντικατασκοπεία και θεωρούνταν διακεκριμένο στέλεχος του αμερικανικού στρατού, πριν στρατολογηθεί από τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης.

