Πανικός για μια θέση σε κρουαζιέρα που κρατάει 15 χρόνια: Κοστίζει όσο μισό σπίτι

Εκατοντάδες άνθρωποι προσπαθούν να διεκδικήσουν μια θέση για 15ετή κρουαζιέρα που κοστίζει τα μισά από μια μέσης κατοικίας.

Ορισμένες εταιρείες προσφέρουν κρουαζιέρες που διαρκούν μερικούς μήνες, κάτι που ήδη θεωρείται μεγάλο διάστημα. Τώρα το κρουαζιερόπλοιο Odyssey της Villa Vie Residences ανεβάζει τα ταξίδια σε άλλο επίπεδο.

Το ταξίδι ονομάζεται «The First Perpetual World Cruise» και διαθέτει ένα πρόγραμμα που θα ανανεώνεται κάθε 3,5 χρόνια.

Ο σκοπός της κρουαζιέρας-μαμούθ

Ο Mikael «Mike» Petterson είναι ο ιδρυτής της εταιρείας κρουαζιέρας και εξήγησε ότι το ταξίδι-μαμούθ των 15 ετών δεν δημιουργήθηκε τόσο με την έννοια των διακοπών, αλλά ως ένας τρόπος επαναπροσδιορισμού του τρόπου ζωής μας.

«Τι θα γινόταν αν δεν χρειαζόταν ποτέ να επιστρέψεις σπίτι επειδή ήδη βρίσκεσαι εκεί; Το Odyssey μετατρέπει ολόκληρο τον κόσμο στη γειτονιά σου», δήλωσε στο PEOPLE. Και εξήγησε: «Οι κάτοικοί μας ξυπνούν κάθε μέρα σε μια νέα αυλή, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι ξυπνούν με μια αίσθηση ελευθερίας και κοινότητας που είναι δύσκολο να την βρεις αλλού. Το Odyssey δίνει στους ανθρώπους την ευκαιρία να εξερευνήσουν τον κόσμο χωρίς ποτέ να εγκαταλείψουν το σπίτι τους».

Πώς ακριβώς λειτουργεί αυτή η μεγάλη κρουαζιέρα

Δεν πρόκειται για μια συνηθισμένη κρουαζιέρα όπου θα είχες μια καμπίνα τύπου ξενοδοχείου. Άλλωστε, αν πρόκειται να μείνεις σε μια καμπίνα για 15 χρόνια, πιθανότατα θα θέλεις να τη διαμορφώσεις σαν σπίτι σου. Έτσι, αντί για τα πιο συνηθισμένα πακέτα διακοπών που προσφέρουν οι εταιρείες κρουαζιέρας, το Odyssey διαθέτει μια ποικιλία «επιλογών ιδιοκτησίας» για τους κατοίκους.

Η ιστοσελίδα αναφέρει ότι οι κάτοικοι μπορούν να «τα διακοσμήσουν όπως επιθυμούν, να προσκαλούν επισκέπτες, να ενοικιάζουν ή ακόμη και να μεταπωλήσουν σε μεταγενέστερο χρόνο». Αν θέλεις, μπορείς να νοικιάσεις την καμπίνα σου σε κάποιον άλλο, αν επιθυμείς ένα διάλειμμα από τη ζωή στη θάλασσα, ενώ μπορείς να την πουλήσεις αν αλλάξεις γνώμη.

Οι καμπίνες εξυπηρετούνται με δωρεάν εβδομαδιαίο καθαρισμό και υπηρεσίες πλυντηρίου, ενώ οι κάτοικοι μπορούν να απολαμβάνουν ένα κυκλικό μενού 14 ημερών στα εστιατόρια και τα μπαρ του πλοίου.

Πόσο κοστίζει η κρουαζιέρα

Ίσως όχι απρόσμενα, το να ζει κάποιος σε ένα κρουαζιερόπλοιο για 15 χρόνια δεν είναι και τόσο οικονομική λύση. Η πιο προσιτή επιλογή είναι η «Inside Villa», που κοστίζει 129.999 δολάρια, αν και αυτή δεν διαθέτει παράθυρα. Οι επιλογές φτάνουν μέχρι τη «Villa Suite», με τιμή 439.999 δολάρια, περισσότερο από τη μέση τιμή μιας κατοικίας στις ΗΠΑ, που είναι 360.591 δολάρια.

Οι κάτοικοι πρέπει επίσης, να πληρώνουν μηνιαίο τέλος μεταξύ 2.000 και 10.000 δολαρίων, ανάλογα με τον τύπο του καταλύματος. Οι παροχές στο πλοίο περιλαμβάνουν βιβλιοθήκη, γυμναστήριο, σπα, πισίνα, lounge, γήπεδο pickleball, καθώς και επιχειρηματικό κέντρο με γραφεία και σύνδεση υψηλής ταχύτητας στο διαδίκτυο. Και υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς ο Petterson δήλωσε σε συνέντευξή του στο Forbes ότι περισσότεροι από 600 άνθρωποι έχουν ήδη εγγραφεί.

