Βίντεο-ντοκουμέντο με ανεμοστρόβιλο που αναποδογύρισε αυτοκίνητο στην Ηλεία

Στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν στο Γιαννιτσοχώρι Ηλείας, όταν ισχυρός ανεμοστρόβιλος έπληξε την περιοχή, ανατρέποντας αυτοκίνητο και προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές και καλλιέργειες.

Εικόνες που κόβουν την ανάσα κατέγραψε κάμερα ασφαλείας το πρωί της Πέμπτης (8/1), όταν ανεμοστρόβιλος «χτύπησε» το Γιαννιτσοχώρι Ηλείας.

Στο βίντεο, που δημοσίευσε το ilialive.gr, φαίνεται η στιγμή που ο δυνατός ανεμοστρόβιλος ανατρέπει ένα ΙΧ σαν καρυδότσουφλο, αφήνοντάς το αναποδογυρισμένο στη μέση του δρόμου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του μέσου, η οδηγός του οχήματος δεν τραυματίστηκε.

Σοβαρές ζημιές στην περιοχή από τους ανεμοστρόβιλους

Ο ανεμοστρόβιλος σάρωσε την περιοχή μέσα σε λίγα λεπτά, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές κυρίως σε θερμοκήπια. Οι ισχυρές ριπές ανέμου ξερίζωσαν μεταλλικές κατασκευές και νάιλον καλύμματα, τα οποία σκορπίστηκαν σε μεγάλη ακτίνα.

Το φαινόμενο είχε μικρή διάρκεια, ωστόσο η έντασή του ήταν αρκετή για να προκαλέσει πανικό στους κατοίκους και σημαντικές υλικές ζημιές.

Είχε προηγηθεί φονικός ανεμοστρόβιλος στα Ιωάννινα

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη (7/1) ανεμοστρόβιλος έπληξε πτηνοτροφική μονάδα στο Καλπάκι Ιωαννίνων, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 30.000 κοτόπουλα, προκαλώντας τεράστια οικονομική ζημιά.

Οι Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα συνεχίζουν να πλήττουν διάφορες περιοχές της χώρας.

