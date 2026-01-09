Σε αναπηρικό αμαξίδιο, αλλά με 55 χώρες στο ενεργητικό του: Ο Αμερικανός με SMA που έχει γυρίσει όλη τη Γη (vid)

Μόλις στα 35 του, ένας Αμερικανός ταξιδιώτης έχει επισκεφθεί 55 χώρες και στις επτά ηπείρους, αποδεικνύοντας ότι η αναπηρία δεν είναι εμπόδιο στο να γνωρίσεις τον κόσμο.

Ο Κόρι Λι στην ηλικία των 35 ετών έχει καταφέρει κάτι που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν ποτέ: Έχει ταξιδέψει σε 55 διαφορετικές χώρες, σε όλες τις ηπείρους του πλανήτη.

Αυτό που κάνει το επίτευγμά του ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι τα έχει πραγματοποιήσει όλα αυτά χρησιμοποιώντας αναπηρικό αμαξίδιο, καθώς πάσχει από νωτιαία μυϊκή ατροφία (SMA), μία σπάνια μυϊκή νόσο.

Τι τον ώθησε στο να ταξιδέψει σε όλη τη Γη;

Παρότι ο ίδιος λέει ότι τα ταξίδια αποτελούν τη μεγαλύτερη απόδραση από τις δυσκολίες της ζωής του, παραδέχεται πως η επιθυμία του να γυρίσει τον κόσμο ξεκίνησε αρχικά ως ανάγκη για να διαψεύσει κάποιον.

Όπως αποκάλυψε στο LADbible, είχε απορριφθεί σε συνέντευξη για δουλειά επειδή η απαιτούσε πολλά ταξίδια: «Μου είπαν ότι δεν μπορούσα να πάρω τη δουλειά γιατί θα έπρεπε να ταξιδεύω και πίστευαν ότι, λόγω της αναπηρίας μου, δεν θα τα κατάφερναν. Με απέρριψαν αμέσως».

Την περίοδο εκείνη, ο Κόρι ετοίμαζε το πρώτο του διεθνές ταξίδι στην Αυστραλία και συνειδητοποίησε ότι υπήρχαν ελάχιστες πληροφορίες στο διαδίκτυο για το πώς μπορεί να ταξιδεύει ένας άνθρωπος σε αναπηρικό αμαξίδιο. Θέλοντας αφενός να αποδείξει ότι ο εργοδότης του έκανε λάθος και αφετέρου να προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες σε άλλους ανθρώπους με αναπηρία, δημιούργησε το 2013 το blog Curb Free With Cory Lee.

Ταξίδι σε 55 χώρες: Το μεγαλύτερο πρόβλημα που συναντάει κάθε φορά

Από τότε, ο Κόρι έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, από την Ινδία και την Αίγυπτο μέχρι την Ιταλία και την Ταϊλάνδη, οργανώνοντας κάθε ταξίδι με σχολαστική έρευνα που διαρκεί από έξι μήνες έως και έναν χρόνο.

Στις εμπειρίες του περιλαμβάνονται βόλτα με καμήλα στη Σαχάρα στο Μαρόκο, παραπέντε στις ελβετικές Άλπεις και επίπλευση στη Γαλάζια Λίμνη της Ισλανδίας. Παρ’ όλα αυτά, η λίστα επιθυμιών του παραμένει μεγάλη.

Όπως εξηγεί, κάθε ταξίδι συνοδεύεται από προκλήσεις, όμως το πιο δύσκολο κομμάτι είναι πάντα η αεροπορική μετακίνηση, καθώς αναγκάζεται να αποχωρίζεται το αμαξίδιό του: «Θα ήθελα να μπορώ να παραμένω στο αναπηρικό μου αμαξίδιο μέσα στο αεροπλάνο. Αν υπήρχε ειδική θέση, θα ήταν το απόλυτο όνειρό μου και θα ταξίδευα ακόμη περισσότερο».

Παράλληλα, εκφράζει τον φόβο του για πιθανές ζημιές, καθώς το αμαξίδιο μεταφέρεται στον χώρο αποσκευών: «Πολύ συχνά παθαίνει ζημιές και τότε δεν μπορώ να μετακινηθώ ανεξάρτητα. Είναι καταστροφή».

Η διάγνωση με SMA από την παιδική ηλικία

Παρά τα όσα έχει πετύχει, ο Κόρι αντιμετωπίζει καθημερινά τις συνέπειες της ασθένειας, με τη διάγνωση να γίνεται όταν ήταν μόλις δύο ετών: «Η μητέρα μου παρατήρησε ότι προσπαθούσα να κάνω λίγα βήματα και μετά έπεφτα. Οι γιατροί έκαναν βιοψία μυών και διαπίστωσαν ότι είχα SMA», θυμάται.

Μέχρι τα τέσσερά του χρόνια είχε χάσει εντελώς τη δυνατότητα να περπατάει και άρχισε να χρησιμοποιεί μόνιμα ηλεκτρικό αμαξίδιο. Με τα χρόνια, η μυϊκή αδυναμία επιδεινώθηκε, με αποτέλεσμα σήμερα να μην μπορεί να τεντώσει τα πόδια του ή να σηκώσει τα χέρια του από τα μπράτσα της καρέκλας.

Όταν διαγνώστηκε τη δεκαετία του 1990, δεν υπήρχαν θεραπευτικές επιλογές: «Κάναμε φυσικοθεραπείες, κολύμπι, διατάσεις... αυτό ήταν όλο», αναφέρει. Σήμερα, όμως, με την πρόοδο της ιατρικής και θεραπείες όπως η γονιδιακή θεραπεία, δηλώνει αρκετά αισιόδοξος: «Είναι ενθαρρυντικό ότι πλέον τα παιδιά που διαγιγνώσκονται έχουν επιλογές. Νιώθω μεγάλη ελπίδα για την επόμενη γενιά παιδιών με SMA».

