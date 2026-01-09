Πολιτικός σεισμός στην Κύπρο: Διέρρευσε βίντεο με διαλόγους για μίζες στο Προεδρικό

Η δημοσιοποίηση βίντεο με κρυφές συνομιλίες ανοίγει σοβαρά ερωτήματα για θεσμούς και διαφάνεια στην Κύπρο.

Σοβαρή πολιτική αναταραχή προκαλεί στην Κύπρο η δημοσιοποίηση βίντεο στην πλατφόρμα Χ, το οποίο περιλαμβάνει καταγεγραμμένες συνομιλίες γύρω από ζητήματα προεκλογικής χρηματοδότησης, επενδυτικού ενδιαφέροντος και πρόσβασης στο Προεδρικό περιβάλλον. Το υλικό εμφανίστηκε ως «διαρροή» και, σύμφωνα με όσα αναφέρονται, έχει καταγραφεί με κρυφή κάμερα χωρίς τη γνώση των συμμετεχόντων.

Στις συνομιλίες φέρονται να συμμετέχουν ο διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου και γαμπρός του, Χαράλαμπος Χαραλάμπους, ο πρώην υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης και ο CEO της Cyfield, Γιώργος Χρυσοχόος. Οι συνομιλίες φέρεται να έγιναν στο πλαίσιο συνάντησης με πρόσωπα που παρουσιάστηκαν ως διαχειριστές επενδυτικού ταμείου, με ενδιαφέρον για επενδύσεις ύψους περίπου 150 εκατ. ευρώ στον τομέα της ενέργειας.

Χρηματοδότηση, μετρητά και θεσμικά όρια

Κεντρικό σημείο του βίντεο αφορά γενικές αναφορές στη χρηματοδότηση προεκλογικών εκστρατειών και στα ανώτατα όρια που προβλέπει η νομοθεσία. Σε χαρακτηριστικό απόσπασμα, ο κ. Λακκοτρύπης ακούγεται να αναφέρεται στο όριο του περίπου ενός εκατομμυρίου ευρώ για τις προεδρικές εκλογές, σημειώνοντας ότι σε περιπτώσεις υπέρβασης «κάποιες φορές βασίζονται σε μετρητά». Οι αναφορές αυτές καταγράφονται αποσπασματικά και, σύμφωνα με κυβερνητικούς ισχυρισμούς, δεν συνδέονται με συγκεκριμένα πρόσωπα ή τεκμηριωμένες πράξεις.

Παράλληλα, στο υλικό καταγράφονται συζητήσεις για τον τρόπο πρόσβασης επενδυτών στο Προεδρικό περιβάλλον. Ο κ. Χαραλάμπους φέρεται να περιγράφει ανεπίσημους διαύλους επικοινωνίας, αναφέροντας ότι οι ίδιοι αποτελούν βασικές επαφές «δίπλα στον Πρόεδρο», ενώ γίνεται λόγος για εισφορές που θα μπορούσαν να παρουσιαστούν ως δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Αναφορές σε προσωπική σχέση με τον Πρόεδρο

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν απομαγνητοφωνημένα αποσπάσματα στα οποία ο κ. Χρυσοχόος εμφανίζεται να μιλά για στενή προσωπική σχέση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, δηλώνοντας ότι μπορεί να επικοινωνήσει άμεσα μαζί του και ότι συναντώνται τακτικά. Οι δηλώσεις αυτές, αν και δεν συνοδεύονται από αποδείξεις παράνομων ενεργειών, ενισχύουν το πολιτικό βάρος της υπόθεσης.

Η κυβερνητική απάντηση και οι καταγγελίες

Η κυβέρνηση αντέδρασε άμεσα, χαρακτηρίζοντας το βίντεο κακόβουλο και προϊόν μοντάζ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης έκανε λόγο για «υβριδικό πόλεμο» κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι το υλικό περιέχει ψευδείς και παραπλανητικούς ισχυρισμούς που πλήττουν τη χώρα σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία, λίγες ημέρες μετά την ανάληψη της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Γιώργος Λακκοτρύπης κατήγγειλε την υπόθεση στην Αστυνομία, υποστηρίζοντας ότι οι τοποθετήσεις του έχουν συρραφεί με τρόπο που εξυπηρετεί συγκεκριμένο αφήγημα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα πρόσωπα που τον κατέγραψαν είχαν παρουσιαστεί ως Ολλανδοί επενδυτές.

Ντόμινο πολιτικών αντιδράσεων

Τα πολιτικά κόμματα ζητούν εξηγήσεις και διαφάνεια, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν εξαχθεί επίσημα συμπεράσματα. Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο με τη συμμετοχή του Προέδρου, του Γενικού Εισαγγελέα και της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ενώ η Αρχή Κατά της Διαφθοράς παρακολουθεί τις εξελίξεις.

Σε μια κοινωνία ιδιαίτερα ευαίσθητη σε ζητήματα διαφθοράς, μετά τα τραύματα των «χρυσών διαβατηρίων», η υπόθεση εξελίσσεται σε κρίσιμο πολιτικό τεστ για τη Λευκωσία, με το ερώτημα να παραμένει ανοιχτό: πρόκειται για αποκαλύψεις ουσίας ή για μια καλά οργανωμένη επιχείρηση αποσταθεροποίησης;

