Από τα γήπεδα στο Survivor: Ο Μιχάλης Σηφάκης στους «Επαρχιώτες»

Ο Μιχάλης Σηφάκης, διεθνής πρώην τερματοφύλακας Ολυμπιακού και Άρη, συμμετέχει στο Survivor 2026 στην ομάδα των «Επαρχιωτών».

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τη νέα σεζόν του Survivor, που επιστρέφει στους τηλεοπτικούς μας δέκτες μέσα από το πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.

Αυτή τη φορά, οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε δύο ομάδες: τους Αθηναίους και τους Επαρχιώτες. Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 11 Ιανουαρίου στις 21:00, ενώ το βράδυ της Πέμπτης ανακοινώθηκε η συμμετοχή ενός πρώην τερματοφύλακα στην ομάδα των Επαρχιωτών.

Πρόκειται για τον Μιχάλη Σηφάκη, ο οποίος έχει διαγράψει λαμπρή πορεία στο ελληνικό ποδόσφαιρο με ομάδες όπως ο Ολυμπιακός, ο Άρης και ο ΟΦΗ, αλλά και στο εξωτερικό.

Ο ίδιος προλογίζει τον εαυτό του λέγοντας: «Πιστεύω ότι θα αντέξω, γιατί είμαι εγωιστής, τελειομανής και νικητής. Είμαι ο Μιχάλης Σηφάκης, 41 ετών, από το Ηράκλειο Κρήτης».

