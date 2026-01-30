Η Ματίνα Παγώνη πήρε μαντηλάκια στον «αέρα» και έκανε σαν... παιδί που παίρνει το δώρο του (vid)

Η στιγμή που η Ματίνα Παγώνη πήρε τα μαντηλάκια στον «αέρα» θύμισε αντίδραση παιδιού που μόλις άνοιξε το δώρο του.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» ήταν το πρωί της Παρασκευής η γνωστή λοιμωξιολόγος Ματίνα Παγώνη, προκειμένου να συζητήσει την τρέχουσα κατάσταση στη χώρα μας γύρω από τη γρίπη και τη μεταδοτικότητά της.

Κατά τη διάρκεια της κουβέντας, τόνισε την σημασία του εμβολιασμού των ευπαθών ομάδων, ενώ ανέφερε ότι πάνω από 2.200.000 συμπολίτες μας έχουν ήδη εμβολιαστεί.

Floor manager όπως λέμε... Άη Βασίλης

«'Οταν λέμε ότι πρεπει να καθαρίζουμε τις επιφάνειες, θεωρείται αστείο. Δεν είναι αστείο. 'Επρεπε να είχα το μαντηλάκι μου τώρα και να είχα καθαρίσει εδώ και να κάθομαι, αυτή είναι η ιστορία». Στο σημείο εκείνο, σαν άλλο υπάκουο τζίνι, μπήκε στο κάδρο ο floor manager της εκπομπής με ένα πακέτο από αντισηπτικά μαντηλάκια στο χέρι και άρχισε να τα μοιράζει τόσο στους παρουσιαστές, όσο και στην κα. Παγώνη. Η τελευταία δέχτηκε με ενθουσιασμό τα μαντηλάκια απολύμανσης (δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό),

«Σκουπίστε εκεί μπροστά», την προέτρεψε με χιουμοριστική διάθεση ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, με την ίδια να απαντάει: «Τώρα; Ό,τι ήταν να πάρω το πήρα! Καθαρίζω για τον επόμενο!»

Η κα Παγώνη, ωστόσο, συνέχισε τον αυτο-καθαρισμό με υπέρμετρο ζήλο και ευλάβεια, κίνηση που δεν έμεινε ασχολίαστη από την Ανθή Βούλγαρη: «Κοίτα πώς τα κάνει τα χεράκια της».

Δείτε το σχετικό στιγμιότυπο:

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ