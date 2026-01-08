Πέθανε ο Χρήστος Πολίτης, o Γιάγκος Δράκος της Λάμψης, σε ηλικία 84 ετών

Ο Χρήστος Πολίτης, γνωστός ως o Γιάγκος Δράκος της Λάμψης, πέθανε σε ηλικία 84 ετών. Μια από τις πιο αγαπημένες φυσιογνωμίες της ελληνικής τηλεόρασης.

Σε ηλικία 84 ετών, έφυγε την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026 από τη ζωή ο Χρήστος Πολίτης, γνωστός στο τηλεοπτικό κοινό κυρίως ως Γιάγκος Δράκος από τη δημοφιλή σειρά Λάμψη του Νίκου Φώσκολου, η οποία προβλήθηκε από το 1991 έως το 2005.

Ο Χρήστος Πολίτης κατά κόσμον Χρήστος Πιατουλάκης γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης στις 27 Δεκεμβρίου 1942. Υπήρξε ενεργός στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση για περισσότερες από πέντε δεκαετίες.

Απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου (1965), ξεκίνησε την καριέρα του στο θέατρο το 1965-1966, συμμετέχοντας σε παραγωγές όπως Δέκα Μικροί Νέγροι και Πολύ κακό για το τίποτα. Έλαβε μέρος σε περισσότερες από 45 θεατρικές παραστάσεις και συνεργάστηκε με θιάσους όπως του Κώστα Μουσούρη, του Εθνικού Θεάτρου και του Απλού Θεάτρου, στο οποίο υπήρξε ιδρυτικό μέλος.

Στον κινηματογράφο εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1968 με την ταινία «Λεωφόρος του μίσους», ενώ το 1969 κέρδισε το βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για την ταινία «Το κορίτσι του 17». Συνολικά συμμετείχε σε 18 ταινίες.

Στην τηλεόραση πρωτοεμφανίστηκε το 1973 με τη σειρά «Τα δίχτυα του τρόμου» και στη συνέχεια συνεργάστηκε με σημαντικούς δημιουργούς και ηθοποιούς, όπως η Αλίκη Βουγιουκλάκη και ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ. Η ερμηνεία του ως Γιάγκος Δράκος στη «Λάμψη» τον καθιέρωσε στο ευρύ τηλεοπτικό κοινό, με τον χαρακτήρα να παραμένει αγαπητός για 14 χρόνια.

Εκτός καλλιτεχνικής πορείας, ο Χρήστος Πολίτης ασχολήθηκε περιστασιακά και με την πολιτική, εκλεγόμενος το 1998 νομαρχιακός σύμβουλος Αθηνών.

Η απώλειά του αφήνει κενό στον ελληνικό κινηματογράφο, τη θεατρική σκηνή και την τηλεόραση, καθώς υπήρξε μια από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές της ελληνικής υποκριτικής.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ