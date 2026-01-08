Η Τζένιφερ Λόρενς αποκαλύπτει: Προτιμώ τις σκηνές σεξ με άγνωστους

Η Τζένιφερ Λόρενς μίλησε για το άγχος στις σκηνές σεξ και αποκάλυψε γιατί προτιμά να τις γυρίζει με άγνωστους συνεργάτες.

Η Τζένιφερ Λόρενς μίλησε ανοιχτά για το άγχος που νιώθει κατά τη διάρκεια γυρισμάτων και αποκάλυψε μια συγκεκριμένη προτίμηση όσον αφορά τις σκηνές σεξ με συναδέλφους ηθοποιούς.

Σε συνέντευξη με τον Josh Horowitz στο 92NY, για την ταινία της Die My Love, όπου πρωταγωνιστεί μαζί με τον Robert Pattinson, η Λόρενς παραδέχτηκε ότι εξακολουθεί να νιώθει νευρικότητα πριν από τα νέα γυρίσματα. Ωστόσο, σημείωσε ότι προτιμά να πραγματοποιεί σκηνές... οικειότητας με κάποιον που δεν γνωρίζει, καθώς αυτό καθιστά την εμπειρία πιο άνετη.

Συγκεκριμένα, μιλώντας για μια σκηνή με τον Pattinson, η Λόρενς ανέφερε: «Ήταν πιο εύκολο γιατί δεν γνωριζόμασταν. Κάπως καλύτερο, ξέρετε».

Αναφερόμενη στις σκηνές με τον παλιό της φίλο Τζος Χάτσερσον στο franchise των «Αγώνων Πείνας», η ηθοποιός σχολίασε με χιούμορ: «Θα έπρεπε να φιληθούμε και αυτό είναι... φανταστείτε το. Είναι πιο περίεργο και ναι, είναι προτιμότερο να το κάνεις με έναν άγνωστο».

Παράλληλα, η Λόρενς επαίνεσε τον Pattinson για την υποκριτική του δεινότητα και τη χημεία τους στο πλαίσιο της ταινίας. «Ο Ρομπ κράτησε τον χαρακτήρα του με αυτοπεποίθηση, κάτι που μου έδωσε περισσότερη άνεση και σιγουριά», είπε. «Είναι έξυπνος και πραγματικά γλυκός. Απόλαυσα πάρα πολύ τη συνεργασία μαζί του».

Η Τζένιφερ Λόρενς δείχνει έτσι ότι, ακόμα και ως έμπειρη ηθοποιός του Χόλιγουντ, οι σκηνές οικειότητας παραμένουν μια πρόκληση, ενώ η επιλογή συνεργασίας με έναν άγνωστο μπορεί να μειώσει την αμηχανία και να διευκολύνει την απόδοση στο... κινηματογραφικό σεξ.

