Ο γιος του Μάικλ Τζάκσον χτίζει νέα καριέρα αφότου άλλαξε το όνομά του λόγω εκφοβισμού

Ο μικρότερος γιος του Μάικλ Τζάκσον έχει μια ιδιαίτερη ικανότητα, σύμφωνα με τον μεγαλύτερο αδελφό του, γεγονός που τον βοηθά να κάνει καριέρα... με άλλο όνομα.

Ο μικρότερος γιος του Μάικλ Τζάκσον έχει ένα μοναδικό ταλέντο σε κάτι πολύ συγκεκριμένο, το οποίο χρησιμοποίησε για να χτίσει ένα κοινό που θα πετύχει έναν από τους επαγγελματικούς του στόχους.

Ενώ πολλοί θα περιμένουν με ανυπομονησία την κυκλοφορία του Michael, μιας βιογραφικής ταινίας για τη ζωή του Βασιλιά της Ποπ, η προσοχή έχει στραφεί σε ορισμένες από τις προηγούμενες κόντρες του MJ.

Μεταξύ αυτών και παλιές ηχογραφήσεις του Αμερικανού καλλιτέχνη να μιλάει για παιδιά, σε κασέτες που έχουν περιγραφεί ως «άβολες» στιγμές στην ακρόαση.

Ο πρώην εκπρόσωπος δημοσίων σχέσεων του Τζάκσον ισχυρίστηκε μάλιστα ότι ο εκλιπών ήταν «απόλυτα» ένοχος για κακοποίηση παιδιών.

Εκτός από τις νομικές του διαμάχες, έχει δοθεί προσοχή και στα παιδιά του, καθώς ο Τζάκσον όταν πέθανε το 2009 άφησε πίσω του τρία παιδιά.

Ενώ η Πάρις και ο Πρινς ήταν αρκετά ενεργοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όλα αυτά τα χρόνια, πολλοί αναρωτήθηκαν για τoν μικρότερο γιο του, τον Μπλάνκετ.

Αρχικά, ο Blanket άλλαξε το όνομά του σε «Bigi» το 2015, σε ηλικία 13 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είπε ότι αυτό οφειλόταν στον «εκφοβισμό» που υπέστη λόγω του μοναδικού μικρού του ονόματος.

Ο Μπίγκι είναι περισσότερο γνωστός για το ότι όταν ήταν μωρό, τον κρέμασαν πάνω από το μπαλκόνι ενός ξενοδοχείου στο Βερολίνο (από τον πατέρα του), ο οποίος ζήτησε συγγνώμη για τις πράξεις του λίγο αργότερα.

Ο 23χρονος σήμερα έχει κρατήσει την προσωπική του ζωή ιδιωτική, με ελάχιστες δημόσιες εμφανίσεις μεταξύ των οποίων τον Αύγουστο του 2023 για τα 65α γενέθλια του εκλιπόντος πατέρα του.

Αλλά μια από τις πληροφορίες που γνωρίζουμε για τον Μπίγκι προέρχεται από τον μεγαλύτερο αδερφό του, ο οποίος μίλησε στο Entertainment Tonight.

Ο Πρινς μίλησε για την άψογη γνώση του αδελφού του στον κινηματογράφο και τα κόμικς όταν ανακοίνωσε ότι είχε ξεκινήσει το δικό του κανάλι στο YouTube, όπου θα έκαναν κριτικές για ταινίες όπως τα Avengers: Endgame και Marriage Story.

Ονομαζόταν Film Family, αν και δεν έχει ανέβει τίποτα στο κανάλι από τον Μάρτιο του 2020, ακριβώς πριν από το lockdown λόγω Covid.

«Ο αδερφός μου έχει ένα πραγματικά μοναδικό ταλέντο να μπορεί να σου πει ότι, ακόμα και μια ταινία που δεν έχει δει, θα σου πει ποια χρονιά βγήκε. Γνωρίζει τον σκηνοθέτη, το καστ, το συνεργείο, όλους όσους κρύβονται πίσω από αυτήν, κάτι που εσύ δεν θα γνώριζες», αποκάλυψε ο Πρινς.

Συνέχισε: «Σκέφτεται και μελετά τον κινηματογράφο με έναν διαφορετικό τρόπο από αυτόν που θα παρατηρούσατε και αυτό οφείλεται στην ανατροφή του, με τον πατέρα μου να τον ενθαρρύνει να σπουδάσει κινηματογράφο».

«Είχαμε καθηγητή κινηματογράφου σε πολύ νεαρή ηλικία. Οπότε ήταν δική του ιδέα και την υποστήριζε».

Ο Μπίγκι είπε σε μια συνέντευξη στο Good Morning Britain τον Νοέμβριο του 2021, ισχυριζόμενος ότι θα απομνημονεύσει πολλές λεπτομέρειες για τον πατέρα του.

Ενώ ήταν έφηβος τότε, μίλησε για το πώς η κληρονομιά του MJ συνεχίζει να ζει μέσα από αυτόν και τα αδέλφια του.

Εξήγησε τότε: «Υπάρχουν πολλά πραγματικά ωραία πράγματα εδώ. Υπάρχει πολλή ιστορία σε αυτό το σπίτι και το στούντιο εδώ. Αυτό ήταν το κύριο μέλημά του».

«Αυτό θέλει να κάνει ο καθένας μας - να κάνει πράγματα που απολαμβάνουν οι άνθρωποι, αλλά και ωφελούν τη ζωή τους», είπε για τα αδέλφια του.

Ο λάτρης των ταινιών μίλησε στη συνέχεια για την κλιματική αλλαγή, τονίζοντας ότι είναι «σημαντικό» οι άνθρωποι να την γνωρίζουν, προσθέτοντας: «Έχουμε κάποια δουλειά να κάνουμε, αλλά η γενιά μας ξέρει πόσο σημαντική είναι».

