Η Μάργκο Ρόμπι φόρεσε see through φόρεμα στην πρεμιέρα της ταινίας της

Η Μάργκο Ρόμπι συνεχίζει το σερί των εντυπωσιακών στιλιστικών επιλογών της μετατρέποντας κάθε εμφάνισή της σε fashion statement.

Αυτή τη φορά, η Μάργκο Ρόμπι για την πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης ταινίας «Wuthering Heights» στην οποία πρωταγωνιστεί με τον Τζέικομπ Ελόρντι, στο Λονδίνο, επιβεβαίωσε πως είναι ένα από τα fashion icons της γενιάς της.

Συγκεκριμένα εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί φορώντας ένα εκκεντρικό see through φόρεμα από Dilara Findikoglu, με έντονα βικτωριανά στοιχεία και κορσέ που τόνιζε τη σιλουέτα της.

Το φόρεμα ολοκληρωνόταν με πράσινες πλεκτές λεπτομέρειες από μαλλιά, ένα ιδιαίτερο design στοιχείο που έδινε στο σύνολο μια σκοτεινή και συνάμα ρομαντική αίσθηση, απόλυτα εναρμονισμένη με το vibe του έργου. Η ίδια, όπως διαβάζουμε σe σχετική ενημέρωση της σχεδιάστριας, το φόρεμα είναι εμπνευσμένο από ένα ιστορικό κόσμημα της Σαρλότ Μπροντέ, ένα βραχιόλι φτιαγμένο από τα μαλλιά των αδελφών της Έμιλι και Άνι, αποδεικνύοντας πως καμία εμφάνισή της δεν είναι τυχαία.

