«Τον έλεγαν βρομιάρη και χοντρό»: Κηδεύτηκε ο 15χρονος που έπεσε από την γέφυρα της Χαλκίδας

Σοκαρισμένη είναι η κοινωνία της Χαλκίδας μετά τον θάνατο ενός 15χρονου μαθητή της Γ’ Γυμνασίου, ο οποίος το πρωί της Δευτέρας έβαλε τέλος στη ζωή του, πέφτοντας από την υψηλή γέφυρα.

Όπως περιγράφει η μητέρα του στο Mega, εκείνο το πρωί τίποτα δεν προμήνυε το τραγικό γεγονός: «Λέει στον μπαμπά του ‘θα πάω για τα κάλαντα και μετά θα πάω μία βόλτα’ και μετά το παιδί δεν γύρισε ποτέ στο σπίτι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Bullying και πίεση από συνομηλίκους

Η μητέρα του καταγγέλλει ότι ο 15χρονος είχε υποστεί επανειλημμένα bullying τόσο στο σχολείο όσο και εκτός, με λεκτικές προσβολές και σωματική βία. «Τον έβριζαν, τον έλεγαν βρομιάρη και χοντρό. Μαμά, δεν θέλω να πάω σχολείο, μου έλεγε», περιγράφει η γυναίκα.

Σε βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται το αγόρι, φορώντας μπλε μπλούζα, να έρχεται σε σωματική αντιπαράθεση με ένα συνομήλικό του και στη συνέχεια να πέφτει κάτω, δεχόμενο κλοτσιές από δεύτερο ανήλικο, ενώ οι υπόλοιποι παρακολουθούν και βιντεοσκοπούν.

Ευθύνη σχολείου και καθηγητών

Ο θείος του παιδιού κατηγορεί ευθέως το σχολείο για την αδράνεια απέναντι στο bullying. «Όταν ένα παιδί κάθεται και κλαίει, δεν θέλει να πάει στο σχολείο, το βρίζουν. Το σχολείο τι έκανε; Ποιος φταίει;», αναφέρει.

Μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες από το οικογενειακό περιβάλλον, το παιδί δεχόταν λεκτική κακοποίηση ακόμη και από καθηγητές του σχολείου, γεγονός που ενίσχυε την ψυχολογική του πίεση. «Άκουσα ότι οι καθηγητές δεν φέρονταν καλά στο παιδάκι. Του έλεγαν ‘δεν θα κάνεις τίποτα στη ζωή σου’», προσθέτει η μητέρα.

Τελευταίο αντίο

Η οικογένεια αποχαιρέτησε τον 15χρονο στον Ιερό Ναό Χαλκίδας. Ζήτησε από όσους παρευρέθηκαν να φορούν λευκά ρούχα και να κρατούν από ένα λευκό μπαλόνι, τιμώντας τη μνήμη του.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ