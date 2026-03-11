Μέτρα από την κυβέρνηση λόγω πολέμου: Ανακοινώσεις σήμερα για καύσιμα και σούπερ μάρκετ

Ανακοινώσεις το μεσημέρι της Τετάρτης (11/3) από την κυβέρνηση για τα μέτρα που θα λάβει τόσο στα καύσιμα όσο και στα σούπερ μάρκετ.

Tο μεσημέρι της Τετάρτης (11/3) αναμένεται να γίνουν οι ανακοινώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης για τα μέτρα που θα λάβει λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στην οικονομία της καθημερινότητας.

Μετά από τη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα, κυβερνητικό κλιμάκιο θα ανακοινώσει τα μέτρα που θα ληφθούν. Σύμφωνα με τα όσα έχουν διαρρεύσει θα αφορούν το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους τόσο στα καύσιμα όσο και στα σούπερ μάρκετ.

