Δίκη Χρυσής Αυγής: Ανακοινώθηκαν οι οριστικές ποινές

Αυλαία στη δίκη της Χρυσής Αυγής με το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων να επικυρώνει τις ποινές που είχαν επιβληθεί πρωτοδίκως.

Αμετάβλητες άφησε το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων τις πρωτόδικες ποινές κάθειρξης της επταμελούς «ηγετικής ομάδας» της Χρυσής Αυγής με την απόφαση επί των ποινών που ανακοίνωσε.

Μεταξύ των καταδικασθέντων, οι βασικοί κατηγορούμενοι που κρίθηκαν ένοχοι για τη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης καταδικάστηκαν σε πολυετείς ποινές κάθειρξης. Συγκεκριμένα, στον γενικό γραμματέα της Χρυσής Αυγής, Νίκο Μιχαλολιάκο, επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 13 ετών για τη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Την ίδια ποινή των 13 ετών επέβαλε το δικαστήριο και στους Ηλία Κασιδιάρη, Γιάννη Λαγό, Χρήστο Παππά και Γιώργο Γερμενή, οι οποίοι κρίθηκαν επίσης ένοχοι για το ίδιο αδίκημα. Παράλληλα, ο Αρτέμης Ματθαιόπουλος καταδικάστηκε σε κάθειρξη 10 ετών, ενώ στον Ηλία Παναγιώταρο επιβλήθηκε ποινή 6 ετών.

Οι ποινές για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης είναι οι ακόλουθες:

Νίκος Μιχαλολιάκος: 13 χρόνια

Ηλίας Κασιδιάρης: 13 χρόνια

Γιάννης Λαγός: 13 χρόνια

Γιώργος Γερμενής: 13 χρόνια

Χρήστος Παππάς: 13 χρόνια

Ηλία Παναγιώταρος: 13 χρόνια

Αρτέμης Ματθαιόπουλος: 10 χρόνια

Για ένταξη στην εγκληματική οργάνωση οι ποινές που επιβλήθηκαν είναι:

Νίκος Μίχος: 5 έτη φυλάκιση

Ευστάθιος Μπούκουρας: 5 έτη φυλάκιση

Μιχάλης Αρβανίτης: 5 έτη φυλάκιση

Αντώνης Γρέγος: 5 φυλάκιση

Παναγιώτης Ηλιόπουλος: 7 έτη κάθειρξη

Ελένη Ζαρουλια: 5 κάθειρξη

Πολύβιος Ζησιμόπουλος: 6 κάθειρξη

Κώστας Μπαρμπαρούσης: 6 έτη κάθειρξης

Νίκος Κουζηλος: 7 κάθειρξη

Δημήτρης Κουκούτσης: 5 φυλάκιση

Χρυσοβαλάντης Αλεξοπουλος: 5 έτη φυλάκιση

Για τη δολοφονία Φύσσα οι ποινές είναι:

Γ. Ρουπακιάς: Ισόβια και 10 έτη

Ι. Καζαντζόγλου: 10 έτη

Ι. Άγγος: 9 έτη

Α. Αναδιώτης: 7 ετη

Γ. Δήμου: 7 έτη

Ε. Καλαρίτης: 9 έτη

Ι. Β. Κομιανός: 9 έτη

Κ. Κορκοβίλης: 9 έτη

Α. Μιχάλαρος: 9 έτη

Γ. Πατέλης: 10 έτη

Γ. Σκάλκος: 7 έτη

Γ. Σταμπέλος: 9 έτη

Λ. Τσαλίκης: 9 έτη

Ν. Τσορβάς: 9 έτη

Για την υπόθεση Αιγύπτιων ψαράδων οι ποινές είναι:

Αν. Πανταζής: 10 έτη

Δ. Αγριογιάννης: 7 έτη

Μ. Ευγενικός: 6 έτη

Θ. Μαρίας: 6

Κ. Παπαδόπουλος: 7 έτη

Για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση οι ποινές είναι:

Αρ. Δασκαλάκης: 4 έτη φυλάκιση

Ν. Αποστόλου: 7 έτη

Χρ. Χατζηδάκης: 4 έτη φυλάκιση

Β. Ποπορη: 6 έτη

Γ. Τσακανίκας: 5 έτη.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ