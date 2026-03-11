Οι άνθρωποι που κάνουν λίστες για τα πάντα, συνδέονται από 10 απρόβλεπτα χαρακτηριστικά

Αν κάνεις και εσύ λίστες για οποιοδήποτε πράγμα στη ζωή σου, ήρθε η ώρα να μάθεις ορισμένα πράγματα για τον εαυτό σου.

Οι άνθρωποι που κάνουν λίστες σχεδόν για τα πάντα στη ζωή τους ζουν ανάμεσά μας. Εντάξει, προφανώς δεν αναφερόμαστε σε αυτές του super market, αλλά σε εκείνες που σχετίζονται με σκέψεις, συναισθήματα, υποχρεώσεις, όνειρα, ταξίδια, ανθρώπους, συνήθειες κι άλλα πολλά.

Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι είναι εκείνοι που κατηγοριοποιούν όσα τους συμβαίνουν, σε μια προσπάθεια να βάλουν σε «τάξη» τη ζωή τους.

Κι αν λάβουμε υπόψη μας τη θέση των επαγγελματιών ψυχικής υγείας, αυτή η συνήθεια είναι πράγματι αποτελεσματική, διότι έτσι νιώθουν ότι έχουν τον έλεγχο της ζωής τους.

Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες, η δημιουργία προγράμματος μπορεί να λειτουργήσει για πολλούς ανθρώπους ως τρόπος αντιμετώπισης του άγχους.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr