Απίστευτη τύχη στο Μίσιγκαν: Αγόρασε λαχείο που άφησαν άλλοι και κέρδισε $1 εκατ.

Ένα λαχείο τύπου «ξυστό» που ένας πελάτης δεν αγόρασε, χάρισε σε 33χρονο από το Μίσιγκαν έπαθλο 1 εκατ. δολαρίων.

Αν και αρχικά το λαχείο που είχε μπροστά του... απορρίφθηκε από άλλους, η τύχη του επιφύλασσε μια απρόσμενη ανατροπή: λίγα λεπτά αργότερα, θα γινόταν εκατομμυριούχος. Ο ίδιος περιγράφει τη στιγμή ως «μια αληθινή ευλογία».

Ο τυχερός, ηλικίας 33 ετών, κέρδισε έπαθλο ύψους 1 εκατ. δολαρίων από τη Λοταρία της πολιτείας του Μίσιγκαν, χάρη σε ένα λαχείο που αγόρασε σχεδόν τυχαία. Το δελτίο είχε προηγουμένως αφήσει στο ταμείο άλλος πελάτης, ο οποίος τελικά αποφάσισε να μην το αγοράσει.

Το λαχείο αποκτήθηκε από το πρατήριο καυσίμων Fawaz Petroleum στο Ντιτρόιτ. «Υπήρχε ένα λαχείο Blazing Suits στο ταμείο που κάποιος άλλος δεν πήρε. Αποφάσισα να το αγοράσω εγώ», ανέφερε ο νικητής. Όταν το έξυσε, διαπίστωσε με έκπληξη ότι είχε κερδίσει το μεγάλο έπαθλο του ενός εκατομμυρίου δολαρίων.

Αντί να επιλέξει την καταβολή του ποσού σε ετήσιες δόσεις, προτίμησε την εφάπαξ πληρωμή, η οποία ανήλθε σε περίπου 693.000 δολάρια, όπως συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις.

Προς το παρόν, ο 33χρονος δηλώνει ότι σκοπεύει να αποταμιεύσει τα χρήματά του, χωρίς να έχει καταλήξει σε συγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια. Παρά τον ενθουσιασμό, αναγνωρίζει και το βάρος της ευθύνης που συνοδεύει μια τέτοια νίκη. «Είναι ένα υπέροχο συναίσθημα, αλλά ταυτόχρονα μεγάλη ευθύνη. Το μυαλό σου αρχίζει αμέσως να σκέφτεται όλα όσα μπορείς να κάνεις με αυτά τα χρήματα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο μεγάλος τυχερός.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ