Καιρός: «Πολική φωτοβολίδα» φέρνει χιόνια ακόμη και στην Αττική

Ραγδαία μεταβολή του καιρού φέρνει χιονοπτώσεις, παγετό και ισχυρούς ανέμους μέσα σε λίγες ημέρες.

Απότομη επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, με τη χώρα να περνά από θυελλώδεις νοτιάδες και έντονες βροχοπτώσεις σε πολικές θερμοκρασίες και χιονοπτώσεις μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Όπως εξηγεί, από το βράδυ της Παρασκευής και κυρίως το Σάββατο νέο κύμα επικίνδυνων βροχοπτώσεων θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας, με έμφαση στη δυτική Ελλάδα. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους, αποτέλεσμα της σύγκρουσης θερμών και ψυχρών αέριων μαζών.

Η πολική εισβολή που «κατεβάζει» τα χιόνια χαμηλά

Σύμφωνα με την ανάλυση του Κλέαρχου Μαρουσάκη, από την Κυριακή πολική αέρια μάζα θα κινηθεί από τα βόρεια προς τη χώρα μας, φέρνοντας απότομη πτώση της θερμοκρασίας και χιονοπτώσεις ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα. Όπως σημειώνει, δεν αποκλείεται τα χιόνια να φτάσουν μέχρι και τα χαμηλά της Αττικής, με τα βόρεια προάστια να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Παράλληλα, χιονοπτώσεις αναμένονται στην Ήπειρο, τη δυτική και βόρεια Μακεδονία, την Εύβοια, αλλά και σε νησιά του Αιγαίου, με το χιόνι να φτάνει ακόμη και κοντά στη θάλασσα. Χιονισμένο αναμένεται να είναι και το σκηνικό στα ορεινά και ημιορεινά της Κρήτης.

Ο ίδιος τονίζει ότι το διήμερο Δευτέρα και Τρίτη θα είναι το πιο ψυχρό μέχρι στιγμής για το νέο έτος. Ο υδράργυρος θα υποχωρήσει αρκετούς βαθμούς κάτω από το μηδέν σε πολλές περιοχές, ενώ ο παγετός ενδέχεται να είναι τοπικά ολικός, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά.

Ωστόσο, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης κάνει λόγο για «πολική φωτοβολίδα», εξηγώντας ότι το έντονο ψύχος δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια. Από τα μέσα της εβδομάδας και μετά, η θερμοκρασία αναμένεται να παρουσιάσει θεαματική άνοδο, επαναφέροντας πιο ήπιες καιρικές συνθήκες.

Το επόμενο διάστημα απαιτεί αυξημένη προσοχή τόσο λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων και των θυελλωδών ανέμων, όσο και εξαιτίας του παγετού και των χιονοπτώσεων που θα ακολουθήσουν. Ο καιρός, όπως χαρακτηριστικά περιγράφει, θυμίζει θερμοκρασιακό ασανσέρ.

