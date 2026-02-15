Πυκνή σκόνη σκέπασε τη χώρα: Ριπές ανέμου έως 122 χλμ./ώρα

Σκόνη από τη Σαχάρα σκέπασε την Ελλάδα την Κυριακή (15/2).

Αποπνικτική ήταν η ατμόσφαιρα το μεσημέρι της Κυριακής σε μεγάλο μέρος της επικράτειας, καθώς υψηλές συγκεντρώσεις σαχαριανής σκόνης κάλυψαν τον ουρανό, περιορίζοντας αισθητά την ορατότητα.

Το φαινόμενο αποτυπώθηκε καθαρά στη δορυφορική εικόνα του ευρωπαϊκού δορυφόρου MTG της EUMETSAT, όπου διακρίνεται η εκτεταμένη μεταφορά αφρικανικής σκόνης προς την Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του σταθμού μέτρησης ποιότητας αέρα του Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr, οι συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων PM10 στο Ρέθυμνο εκτοξεύθηκαν πάνω από τα 460 μg/m³ στις 13:30, επίπεδα πολλαπλάσια των ορίων που θεωρούνται ασφαλή για τη δημόσια υγεία.

Την ίδια ώρα, το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του ίδιου φορέα κατέγραψε θυελλώδεις νοτιάδες σε εκτεταμένες περιοχές της ανατολικής και νότιας χώρας. Οι ριπές ανέμου ξεπέρασαν κατά τόπους τα 100–120 χιλιόμετρα την ώρα, ενισχύοντας τη μεταφορά της σκόνης και επιβαρύνοντας περαιτέρω τις συνθήκες.

Οι υψηλότερες μέγιστες ημερήσιες ριπές σημειώθηκαν στη Φινοκαλιά Λασιθίου με 122 χλμ./ώρα, στον Εύδηλο Ικαρίας με 115 χλμ./ώρα και στον Μόλυβο Λέσβου με 109 χλμ./ώρα, όπως προκύπτει από τον σχετικό χάρτη καταγραφών.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα επεισόδια μεταφοράς αφρικανικής σκόνης είναι συχνότερα κατά τη μεταβατική περίοδο του έτους, ωστόσο η ένταση του συγκεκριμένου φαινομένου, σε συνδυασμό με τους πολύ ισχυρούς ανέμους, δημιούργησε ιδιαίτερα επιβαρυμένες συνθήκες σε αρκετές περιοχές της χώρας.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ