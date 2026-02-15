Φρίκη στη Νίκαια: Νεαροί φέρεται να βίαζαν 17χρονο και 15χρονη φίλη τους βιντεοσκοπούσε

Δύο νεαροί συνελήφθησαν για τον βιασμό ενός 17χρονου αγοριού στη Νίκαια. Δικογραφία σχηματίστηκε και για 15χρονη που βιντεοσκοπούσε το περιστατικό.

Ένα απίστευτο περιστατικό σεξουαλικής κακοποίησης έγινε γνωστό σήμερα (15/2), με θύμα ένα ανήλικο αγόρι στη Νίκαια.

Ένας 19χρονος και ένας 20χρονος φέρεται να βίασαν 17χρονο στη Νίκαια, ενώ φίλη τους, μόλις 15 ετών βιντεοσκοπούσε το περιστατικό.

