Σοβαρά τραύματα για Μαδούρο και Φλόρες κατά την απαγωγή: Η σοκαριστική εικόνα στα δικαστήρια

Η εικόνα που είχε ο Νικολάς Μαδούρο και η Σίλια Φλόρες στο δικαστήριο στις ΗΠΑ φέρεται να ήταν σοκαριστική. Το ζευγάρι περιγράφεται με τραύματα στο κεφάλι και επιδέσμους.

Για πρώτη φορά μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του Σίλια Φλόρες, έρχονται στο φως πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους.

Οι δύο συλληφθέντες προσπάθησαν να γλιτώσουν τη στιγμή που οι Delta Force εισέβαλε στο κτίριο τους αλλά τραυματίστηκαν. Συγκεκριμένα, ο Μαδούρο και η Φλόρες έτρεξαν και προσπάθησαν να κρυφτούν πίσω από μια βαριά σιδερένια πόρτα μέσα στο συγκρότημα κατοικιών τους, αλλά το πλαίσιο της πόρτας ήταν χαμηλό και χτύπησαν τα κεφάλια τους καθώς προσπαθούσαν να διαφύγουν, δήλωσαν οι αξιωματούχοι, σύμφωνα με τις πηγές.

