Βίντεο ντοκουμέντο με 67χρονο που τραβούσε το σκύλο του ενώ οδηγούσε

Προθεσμία να απολογηθεί έλαβε ο 67χρονος που οδηγούσε το αυτοκίνητό του, ενώ κρατούσε με λουρί τον σκύλο του εκτός του οχήματος. Ο άνδρας κρατείται και του έχει επιβληθεί πρόστιμο 30.000 ευρώ.

Βίντεο ντοκουμέντο που μετέδωσε το STAR δείχνει τον οδηγό στην περιοχή των Μαλγάρων να τραβάει το ζώο, ενώ η δημοσιογράφος τον ρωτά γιατί έχει δέσει τον σκύλο με το αυτοκίνητο. Ο άνδρας απάντησε πως τον «πηγαίνει βόλτα», παρά το γεγονός ότι η πράξη είναι παράνομη.

Η Μάρθα Πουλτίδου, επικεφαλής πανελλήνιας ομάδας κατά της κακοποίησης ζώων, τόνισε ότι τέτοιες ενέργειες συνιστούν ενεργητική κακοποίηση και πρέπει να καταγγέλλονται και να οδηγούνται στη δικαιοσύνη. «Δεν είναι ούτε ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος. Είναι τρομακτικό να βλέπεις ανθρώπους να κακοποιούν ανυπεράσπιστα πλάσματα», πρόσθεσε.

