Συνελήφθη ασυνείδητος οδηγός που έτρεχε με 304 χλμ και κατέγραφε: «Κανά Honda να πηγαίνει 300 με ένα χέρι έχουμε;» (vid)

Συνελήφθη οδηγός που έτρεχε στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης με 304 χλμ και το κατέγραφε σε βίντεο.

Ασυνείδητος οδηγός αυτοκινήτου έτρεχε με 304 χλμ στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης και μάλιστα τραβούσε σε βίντεο τα... κατορθώματά του, τα οποία δημοσίευσε στο TikTok.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο οδηγός έχει πιάσει 304 χλμ/ώρα, κρατώντας μάλιστα το τιμόνι με το ένα χέρι. Στη λεζάντα του βίντεο γράφει: «Κανά Honda να πάει 300χλμ με ένα χέρι έχουμε;».

Λίγες ώρες αργότερα, η ΕΛ.ΑΣ κατάφερε να ταυτοποιήσει τον οδηγό και προχώρησε στη σύλληψή του. Σύμφωνα με το lawandorder, ο οδηγός είναι κάτοικος εξωτερικού με καταγωγή από την Ξάνθη, ενώ το βίντεο δεν είναι πρόσφατο.

Οι αξιωματικοί της Τροχαίας εξετάζουν το ενδεχόμενο να μην τραβήχτηκε καν στη Θεσσαλονίκη, αλλά στο εξωτερικό, ενώ ξένες είναι και οι πινακίδες του οχήματος.

