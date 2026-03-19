Νιώθεις άβολα, όταν στέκονται πολύ κοντά σου στην ουρά; Δεν είναι παράξενος, είσαι πανέξυπνος

Δεν είμαστε λίγοι εκείνοι που νιώθουμε αμηχανία, όταν μας πλησιάζουν πολύ στην ουρά οι άνθρωποι που βρίσκονται πίσω μας. Σύμφωνα με την επιστήμη, όμως, δεν είμαστε υπερβολικοί απλώς πολύ έξυπνοι.

Στέκεσαι στην ουρά ενός πολυκαταστήματος, ενός αεροδρομίου ή θεάτρου. Ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω σου έρχεται όλο και πιο κοντά σου, γεγονός που σου προκαλεί εκνευρισμό και ταραχή. Όχι, δεν είσαι υπερβολικός, ούτε παράξενος.

Απλώς διαθέτεις μεγαλύτερο δείκτη νοημοσύνης από τους άλλους γύρω σου και αυτό δεν είναι εικασία, αλλά διαπίστωση. Το να έχεις ανάγκη από όρια και να δυσανασχετείς, όταν κάποιος παραβιάζει τον προσωπικό χώρο σου - ναι, ακόμα κι αν πρόκειται για ένα τετραγωνικό μέτρο - δεν είναι παράλογο. Και δεν συμβαίνει μόνο σε εσένα.

Σύμφωνα με ψυχολογικές μελέτες που έχουν λάβει χώρα, οι άνθρωποι που δυσκολεύονται να διαχειριστούν την τόση οικειότητα με αγνώστους και νιώθουν άβολα, όταν κάποιος βρίσκεται μια ανάσα μακριά τους, έχουν καλύτερη επίγνωση του τι συμβαίνει γύρω τους, αναγνωρίζουν τα όρια των άλλων και σέβονται την ιδιωτικότητά τους.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr