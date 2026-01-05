Στίβεν Σπίλμπεργκ: Η τρομακτική του πρόβλεψη αρχίζει να επιβεβαιώνεται 13 χρόνια μετά

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ είχε προειδοποιήσει πριν από 13 χρόνια για «κατάρρευση» του κινηματογράφου. Η άνοδος του streaming και οι σύντομες προβολές στις αίθουσες τον επιβεβαιώνουν

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, ο σκηνοθέτης πίσω από διαχρονικές ταινίες όπως Jurassic Park, Indiana Jones και Jaws, είχε προειδοποιήσει πριν από 13 χρόνια για μια κρίση στον χώρο του κινηματογράφου - και σήμερα η πρόβλεψή του μοιάζει πιο επίκαιρη από ποτέ.

Το 2013, στο πλαίσιο ομιλίας του στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας, ο Σπίλμπεργκ μίλησε για τον «μεγάλο κίνδυνο» που απειλεί τη βιομηχανία, προβλέποντας κατάρρευση μεγάλων παραγωγών και σημαντικές αλλαγές στον τρόπο προβολής των ταινιών. Τόνισε ότι οι ταινίες θα χρειαστεί να παραμείνουν περισσότερο στους κινηματογράφους, υιοθετώντας ένα μοντέλο παρόμοιο με αυτό του Μπρόντγουεϊ.

Σήμερα, η πραγματικότητα επιβεβαιώνει την ανησυχία του: οι ταινίες σπάνια παραμένουν στις αίθουσες περισσότερο από δύο μήνες, ενώ η άνοδος των υπηρεσιών streaming όπως Netflix και Amazon Prime αλλάζει ριζικά τις συνήθειες του κοινού. Ταινίες που παραδοσιακά θα είχαν κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους, όπως το Knives Out 3, προβάλλονται πλέον απευθείας στο streaming.

Ο Σπίλμπεργκ είχε μοιραστεί τη σκέψη του μαζί με τον Τζορτζ Λούκας, αναφερόμενος σε παραγωγές όπως το Lincoln και το Red Tails, επισημαίνοντας πόσο δύσκολη είχε γίνει η προβολή ταινιών μεγάλης κλίμακας στις αίθουσες. Παρά τις νέες τεχνολογίες CGI και την αφθονία χρημάτων στο Χόλιγουντ, η έλλειψη νέων ιδεών και η υπερβολική εξάρτηση από διασκευές αποτελούν πλέον τη νέα πραγματικότητα.

Η προειδοποίηση του Σπίλμπεργκ, που τότε έμοιαζε θεωρητική, σήμερα φαίνεται να αντανακλά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κινηματογραφική βιομηχανία στην εποχή του streaming και της συντομευμένης διάρκειας προβολών των ταινιών στις αίθουσες.

