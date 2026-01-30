Μπραντ Πιτ: Έρχεται στην Ύδρα για τα γυρίσματα διεθνούς κινηματογραφικής παραγωγής

Οι πρώτες πληροφορίες για τα γυρίσματα του «The Riders» στο νησί

Στην Ύδρα αναμένεται να βρεθεί ο Μπραντ Πιτ το προσεχές διάστημα, στο πλαίσιο των γυρισμάτων της διεθνούς κινηματογραφικής παραγωγής «The Riders», σε σκηνοθεσία του Edward Berger, τα οποία θα πραγματοποιηθούν στο νησί.

Όπως ανέφερε ο δήμαρχος Ύδρας, Γιώργος Κουκουδάκης, μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day» του τηλεοπτικού σταθμού ALPHA, η Ύδρα συνεχίζει να αποτελεί πόλο έλξης για μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική της σχέση με τον διεθνή κινηματογράφο.

Ιδιαίτερη σημασία έχει, σύμφωνα με τον δήμαρχο, το γεγονός ότι για πρώτη φορά η τουριστική δραστηριότητα στο νησί ξεκίνησε ήδη από τον Φεβρουάριο, εξέλιξη που αποδίδεται άμεσα στη διεθνή προβολή που προσφέρει η συγκεκριμένη παραγωγή. «Μας χαροποιεί ιδιαίτερα ότι βλέπουμε απτά αποτελέσματα. Η παρουσία μιας τόσο μεγάλης παραγωγής έχει ήδη επηρεάσει θετικά την κίνηση και είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς γι' αυτό», τόνισε.

