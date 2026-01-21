Χρυσά Βατόμουρα: Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τις «χειρότερες» ταινίες της χρονιάς

Δείτε την πλήρη λίστα των υποψηφιοτήτων.

Τα Χρυσά Βατόμουρα ή Golden Raspberry Awards ανακοίνωσαν τις δικές τους υποψηφιότητες για τις χειρότερες ταινίες και ερμηνείες της χρονιάς για την 46η τους διοργάνωση, με τις ταινίες «Snow White» και «War of the Worlds» του Ice Cube να έχουν συγκεντρώσει τις περισσότερες.

Πέρα από αυτές τις δύο ταινίες, η σατιρική τελετή απονομής βραβείων πρότεινε τις ταινίες «The Electric State», «Hurry Up Tomorrow» και «Star Trek: Section 31» για το βραβείο της χειρότερης ταινίας της χρονιάς.

Διαβάστε την συνέχεια στο newsbomb.gr